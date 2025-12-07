Due amichevoli, di cui una con i ragazzini della Lazio, il tour dello stadio capitolino e il match tra i biancocelesti e il Bologna in tribuna
Il Cus ha vissuto una straordinaria tre giorni romana, un’esperienza unica per i i ragazzi all’Academy. Sotto la guida di mister Roberto Occhiuzzi, i bambini hanno vissuto momenti di puro calcio e divertimento. Il programma è stato ricco e coinvolgente:
- amichevole con il settore giovanile della Lazio
- amichevole con Invictus Academy Lazio
- presenza allo stadio per la partita di campionato Lazio–Bologna, nel giorno della vigilia dell’Immacolata”, che ha reso l’atmosfera ancora più speciale.
A chiudere questa esperienza straordinaria il tour dell’Olimpico di Roma, dove i bambini hanno potuto calpestare l’erba di uno degli stadi più iconici d’Italia, vivendo un’emozione che resterà per sempre nei loro cuori. Un’esperienza che ha unito sport, amicizia e crescita, nel segno dei veri valori del calcio.