Due amichevoli, di cui una con i ragazzini della Lazio, il tour dello stadio capitolino e il match tra i biancocelesti e il Bologna in tribuna

Il Cus ha vissuto una straordinaria tre giorni romana, un’esperienza unica per i i ragazzi all’Academy. Sotto la guida di mister Roberto Occhiuzzi, i bambini hanno vissuto momenti di puro calcio e divertimento. Il programma è stato ricco e coinvolgente:

amichevole con il settore giovanile della Lazio

amichevole con Invictus Academy Lazio

presenza allo stadio per la partita di campionato Lazio–Bologna, nel giorno della vigilia dell’Immacolata”, che ha reso l’atmosfera ancora più speciale.

A chiudere questa esperienza straordinaria il tour dell’Olimpico di Roma, dove i bambini hanno potuto calpestare l’erba di uno degli stadi più iconici d’Italia, vivendo un’emozione che resterà per sempre nei loro cuori. Un’esperienza che ha unito sport, amicizia e crescita, nel segno dei veri valori del calcio.