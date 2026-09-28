Un’intera piazza per salutare la Pirossigeno Cosenza Basket e accompagnarla verso il debutto nella Serie C nazionale. Sono state oltre settemila, secondo quanto comunicato dalla società, le persone presenti in piazza Kennedy a Rende per la presentazione ufficiale del roster rossoblù 2026-2027.

L’iniziativa si è svolta all’interno del cartellone del Settembre rendese, prima del concerto di Samurai J. Una combinazione tra sport e musica che ha richiamato pubblico già diverse ore prima dell’inizio ufficiale della serata, fissato alle 21.

Sul palco sono saliti dirigenti, staff tecnico e giocatori. L’appuntamento si è concluso con l’invito rivolto ai tifosi per domenica 4 ottobre, quando la Pirossigeno farà il proprio esordio casalingo al PalaPirossigeno. La palla a due è prevista alle 18 e l’ingresso sarà gratuito.

La presentazione in piazza Kennedy

Ad aprire la presentazione è stata la conduttrice Jennifer Stella, affiancata dal brand executive della società Marco Adamo.

Il primo momento della serata è stato dedicato alla struttura dirigenziale. Sul palco sono stati chiamati Antonio Madrigrano, Massimo Cristiano e Mafalda Meduri, seguiti dal direttore sportivo Fabio Lorenzi.

Il diesse ha ricordato il percorso compiuto nella precedente stagione e ha manifestato soddisfazione per la squadra costruita in vista del debutto nella Serie C nazionale.

Insieme a lui era presente anche il giovane Alessandro, classe 2016, indicato simbolicamente come una delle espressioni del futuro della Pirossigeno. La società conta oltre 140 ragazzi distribuiti tra le diverse categorie, dal minibasket fino all’Under 19.

Il saluto della società

Spazio anche al vicepresidente Gaetano Piro, che ha rivolto un saluto al direttore generale Claudio Carofiglio, assente per motivi di lavoro, e ha augurato un buon campionato alla squadra.

Il progetto sportivo è guidato dal presidente Eugenio Piro e affronta adesso una nuova fase, con il passaggio in un campionato nazionale e un organico costruito per sostenere l’impegno della categoria.

La partecipazione registrata a Rende ha rappresentato anche una prima risposta del pubblico alle ambizioni del club. Gli applausi hanno accompagnato l’ingresso sul palco dei giocatori, chiamati uno alla volta davanti ai tifosi.

Lo staff tecnico rossoblù

La guida tecnica della Pirossigeno è affidata a Sergio Carolillo. Al suo fianco ci saranno il secondo allenatore Manu Gallo e il preparatore fisico Giulio Gallo.

I componenti dello staff sono stati presentati insieme al roster in una serata pensata per avvicinare ulteriormente la squadra al pubblico dell’area urbana.

Il capitano Simone Ginefra ha guidato il gruppo rossoblù sul palco. Tra i giocatori più riconoscibili anche Miše Diminić, che con i suoi 2,08 metri rappresenta uno dei riferimenti sotto canestro della nuova formazione.

Il roster della Pirossigeno 2026-2027

Sono 15 i giocatori inseriti nell’organico presentato ufficialmente a Rende:

Alessandro Carofiglio, numero 00

Francesco Lonetti, numero 4

Giovanni Rubino, numero 8

Lorenzo Cerchiaro, numero 9

Simone Ginefra, numero 10

Georgi Sirakov, numero 11

Andrea Montemurro, numero 13

Vincenzo Festinese, numero 18

Miše Diminić, numero 19

Sergio Madrigrano, numero 21

Pietro Guido, numero 22

Riccardo Meduri, numero 30

Denys Shvets, numero 34

Leandro Capparelli, numero 57

Alessandro De Grazia, numero 67

Il gruppo dovrà affrontare il primo campionato della società in Serie C nazionale, dopo la promozione conquistata nella precedente stagione.

Il 4 ottobre l’esordio al PalaPirossigeno

La serata si è chiusa con il saluto di Gaetano Piro e con l’appuntamento fissato per domenica 4 ottobre.

La Pirossigeno debutterà davanti al proprio pubblico alle ore 18. La società ha scelto di prevedere l’ingresso gratuito, puntando a ricreare sugli spalti del PalaPirossigeno il clima registrato durante la presentazione.

Dopo il selfie conclusivo tra squadra e pubblico, il palco è stato lasciato al concerto di Samurai J, secondo momento della serata inserita nel programma del Settembre rendese.