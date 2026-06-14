La Pirossigeno Cosenza Basket conquista la Serie C. L’ufficialità è arrivata alle 20, orario previsto per l’inizio di gara 2 della finale playoff contro la Vis Reggio Calabria, assegnata ai rossoblù con il risultato di 20-0 a tavolino per l’assenza del medico.

Un epilogo diverso da quello che società, staff tecnico e atleti avrebbero voluto. La promozione, nello spirito dello sport, sarebbe stata ancora più bella se conquistata sul parquet, davanti al pubblico e dentro i quaranta minuti di gioco. Il verdetto, però, è definitivo: la Pirossigeno Cosenza Basket sale di categoria e può festeggiare un traguardo importante.

Una stagione costruita passo dopo passo

La promozione in Serie C chiude una stagione intensa, lunga e vissuta con determinazione. Il gruppo rossoblù ha costruito il proprio percorso allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, superando momenti complessi e consolidando una precisa identità di squadra.

Il risultato finale premia il lavoro di una società che ha puntato su programmazione, serietà e senso di appartenenza. La Pirossigeno Cosenza Basket ha affrontato il campionato con personalità, arrivando fino in fondo alla corsa playoff e conquistando il salto di categoria.

Un traguardo di squadra e società

La Serie C è il risultato di un progetto sportivo condiviso. Appartiene agli atleti che hanno indossato la maglia rossoblù con orgoglio, allo staff tecnico che ha guidato quotidianamente il gruppo, alla dirigenza che ha sostenuto il percorso e ai collaboratori che hanno accompagnato la stagione.

Un ruolo importante lo hanno avuto anche i tifosi, sempre vicini alla squadra e capaci di trasmettere calore, fiducia e partecipazione. La promozione diventa così un successo collettivo, maturato dentro una realtà sportiva che continua a crescere e a radicarsi nel territorio.

La Pirossigeno guarda già al futuro

Da oggi la Pirossigeno Cosenza Basket può festeggiare la promozione in Serie C con orgoglio e rispetto per il percorso compiuto. Il finale è arrivato a tavolino, ma il cammino stagionale resta il segno più concreto della forza del gruppo rossoblù.