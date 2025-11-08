La settima giornata di Serie A di calcio a 5 regala emozioni al PalaPirossigeno. La Pirossigeno Cosenza rimonta dallo svantaggio di 1-4 fino al 4-4, ma un episodio arbitrale negli ultimi secondi nega la possibile vittoria. I rossoblù dimostrano cuore e grinta, trascinati da Adornato, Trentin e Marcelinho.

Il tecnico rossoblù Alfredo Paniccia ha rilasciato dichiarazioni al termine del match: «Siamo stati bravi a non mollare mai. L'unico episodio a noi favorevole di tutto il match è stato il gol del 2-4 che ci ha dato grande coraggio e ha spianato la strada alla rimonta. Dopodiché abbiamo messo tanta tecnica perché terza e quarta rete sono state frutto di azioni meravigliose. Abbiamo creato tantissimo nel primo tempo, peccato aver subito un gol su un rimpallo in contropiede. Non mi piace che continuiamo a subire reti su errori di posizione e dobbiamo continuare a lavorarci. Va alzata l'intensità nel pressing. Non ho dovuto dire nulla ai ragazzi perché avevano già di loro il sangue agli occhi, anzi ho dovuto mettere un po' di ordine. Avevamo bisogno di un risultato positivo, siamo ancora lontani dalle partite decisive. Meritavamo di non perdere dopo una prestazione simile. È un grande pareggio con il Napoli, considerato che eravamo andati sotto. L'aritmetica dice che è un solo punto ma dal punto di vista sportivo un grande punto».