Presentate le squadre di calcio a 5 e pallacanestro e le nuove divise ufficiali per la stagione 2025/2026, tra sport, musica e grandi emozioni: «Il nostro progetto cresce, per scrivere la storia»

È stato un vero e proprio show! Una cornice di oltre 500 persone ha celebrato ieri sera al PalaPirossigeno la presentazione ufficiale delle squadre della Pirossigeno Cosenza. Un evento che ha unito sport, spettacolo ed emozione, e ha sancito l’inizio di una nuova era per la società rossoblù, ormai di fatto una polisportiva.

La serata, condotta dal noto giornalista di Sky Sport Sandro Donato Grosso, ha visto sfilare la squadra di futsal (al terzo anno consecutivo in Serie A) e la neonata formazione di basket (pronta al debutto in DR1 con tre squadre Under già attive).

Dopo il suggestivo monologo di Al Pacino tratto da “Ogni maledetta domenica” proiettato sui megaschermi, i violinisti del Trio Italico hanno incantato il pubblico con una performance live da brividi. Momenti di grande partecipazione emotiva si sono vissuti durante il minuto di silenzio osservato per le vittime di Gaza e l’esibizione chitarra e voce di Gio Filice con la bellissima “Hallelujah” di Leonard Cohen.

La famiglia Piro – artefice del progetto – ha simbolicamente passato in rassegna le due squadre, con il presidente Eugenio Piro e il vicepresidente Gaetano Piro protagonisti di un lungo applauso tributo.

Altro momento clou della serata è stata la presentazione delle divise ufficiali, accompagnata da un filmato curato dal videomaker rossoblù Ernesto Gagliardi, che ha messo in risalto l’eleganza e l’innovazione tecnica delle nuove tenute marchiate Adidas.

Da segnalare la presenza del presidente regionale FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) Paolo Surace, che poche ore prima dell’evento ha tenuto nei locali del PalaPirossigeno una seduta del Consiglio regionale della federazione.

Soddisfazione per la serata è stata espressa dai vertici societari: «Una serata che dimostra quanto lo sport possa unire e emozionare» ha detto Gaetano Piro, vicepresidente della Pirossigeno Cosenza. Sulla stessa lunghezza d’onda, il diggì Claudio Carofiglio e il diesse Rocco Bossio hanno aggiunto: «Il nostro progetto cresce: basket e futsal insieme per scrivere la storia».