Il Praiatortora fa sul serio. Dopo aver conquistato una storica promozione in Serie D, attesa da ben 34 anni, non vuole lasciare nulla al caso e inizia a gettare le basi societarie per affrontare al meglio la prestigiosa categoria. Dopo il ds Meli, l'altro importante tassello della nuova stagione riguarda i quadri dirigenziali: Filippo Marra Cutrupi è ufficialmente il nuovo direttore generale del club biancoazzurro.

L'annuncio ufficiale in conferenza stampa

La nomina del nuovo dg è stata ufficializzata direttamente nella sede societaria, nel corso di una conferenza stampa in cui il patron Giorgio De Rosa ha presentato la nuova figura dirigenziale, spiegando i motivi di una scelta così strategica: Lo stesso patron ha illustrato le motivazioni alla base della scelta, evidenziando il profilo professionale del nuovo direttore generale, le competenze maturate nel corso della sua carriera e le qualità manageriali che ne hanno contraddistinto il percorso.

Un profilo di spessore per il calcio nazionale

L'arrivo di Marra Cutrupi non è un innesto qualunque. Parliamo di un professionista di riconosciuta esperienza nel panorama calcistico italiano, con un curriculum di altissimo livello costruito tra i professionisti e i dilettanti. Nel corso della sua carriera ha infatti ricoperto ruoli di grande responsabilità in piazze prestigiose: Reggina (suo fiore all'occhiello nel calcio d'élite): Juve Stabia, Picerno, Potenza, Gozzano e Rimini.

In ognuna di queste realtà, il neo dg biancazzurro si è sempre distinto per capacità organizzative, competenza gestionale e una profonda conoscenza delle dinamiche sia sportive che societarie. L'ingresso nei quadri dirigenziali di una figura del calibro di Marra Cutrupi rappresenta un chiaro manifesto d'intenti da parte del Praiatortora. La società dimostra la ferrea volontà di strutturarsi in modo solido e professionale per la Serie D, inserendo uomini di campo e di scrivania altamente qualificati.