«Una vittoria del lavoro, di una società fantastica, di una tifoseria splendida e di un gruppo di ragazzi favolosi». Così Salvatore Viscardi, allenatore del Praiatortora, ha commentato ai microfoni del network LaC il successo per 1-0 contro l’Isola Capo Rizzuto, deciso dal gol di Leirosa, che ha sancito la promozione in Serie Dcon due giornate d’anticipo.

Un traguardo centrato al termine di una stagione in cui i tirrenici partivano tra le squadre accreditate, ma non come principale favorita. Un aspetto che rende il risultato ancora più significativo, come sottolineato dallo stesso tecnico: «È una vittoria ancora più bella».

Viscardi ha voluto condividere i meriti del risultato con tutto l’ambiente: «La società non ci ha mai fatto mancare niente, la tifoseria è stata splendida e i ragazzi sono stati straordinari». Un riconoscimento collettivo per un successo costruito con continuità e solidità nel corso dell’intera stagione.

«Penso che quello che abbiamo fatto oggi rimarrà per sempre nella storia di Praia e Tortora», ha aggiunto l’allenatore, evidenziando il valore della promozione per le due città. «Credo che questa vittoria sia stata assegnata alla squadra più forte e più costante», ha concluso.