Dopo la gara di Eccellenza, il club della città di San Francesco segnala il lancio di un razzo verso il settore occupato dai propri sostenitori e critica la gestione dell’ordine pubblico nello stadio della capolista: «Poteva finire in tragedia»
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Non solo il risultato del campo, ma soprattutto quanto accaduto sugli spalti. All’indomani della gara della 27esima giornata del campionato di Eccellenza disputata in casa della capolista PraiaTortora, l’Usd Paolana 1922 affida a una nota ufficiale le proprie considerazioni, tra complimenti agli avversari e forti perplessità sull’organizzazione della sicurezza.
La società biancazzurra apre con un riconoscimento sportivo: «Complimenti al PraiaTortora per la vittoria conquistata al termine di una partita combattuta e di buon livello ». Ma è quanto accaduto durante il match a catalizzare l’attenzione del club tirrenico, che parla apertamente di «rammarico» per una giornata «macchiata da un episodio di estrema gravità».
Nel dettaglio, la Paolana segnala il lancio di un razzo proveniente dal settore locale e indirizzato verso la tribuna occupata dai propri tifosi. Un episodio che, sottolinea la società, si è fortunatamente concluso all’esterno dell’impianto ma che «avrebbe potuto trasformare una giornata di festa in una tragedia».
Nel comunicato si evidenziano inoltre criticità legate alla gestione dell’ordine pubblico: «Scarsa presenza di forze dell’ordine e carenze organizzative nei controlli all’ingresso», si legge nella nota della Paolana. Un confronto diretto viene fatto con quanto avviene abitualmente allo stadio della Paolana, dove – sottolinea il club – «sono garantite misure di sicurezza stringenti con la presenza di Carabinieri, Polizia e Digos, oltre a specifici accorgimenti strutturali».
Da qui l’interrogativo posto dalla società della città di San Francesco: «Per quale ragione standard analoghi non vengano adottati anche in altri impianti, soprattutto in contesti di alta classifica come quello di ieri?». Secondo la Paolana, il numero ridotto di addetti alla sicurezza non avrebbe consentito di prevenire un episodio potenzialmente pericoloso.
Il club conclude auspicando che quanto accaduto possa rappresentare «un punto di riflessione per tutti gli organi competenti», affinché simili situazioni non si ripetano e venga garantito un livello adeguato di sicurezza negli impianti sportivi.