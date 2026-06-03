Il San Fili è l'ultima squadra promossa al prossimo campionato di Promozione A, ritornando così nei principali palcoscenici regionali dopo due anni di assenza. Dopo aver battuto la Themesen nella finale playoff del girone A di Prima Categoria, la compagine cosentina si aggiudica anche lo spareggio contro Scandale (proveniente dal girone B) e può dar via alla festa.

La partita

La sfida, giocata allo stadio Rocco Riga di Sant'Eufemia, inizia subito bene per il San Fili che si porta in vantaggio grazie a una bellissima giocata di Canonaco che, dal limite dell'area, prima rientra sul destro mandando fuori gioco un avversario, e poi conclude con un velenosissimo tiro a rientrare che si incunea rasente sul palo più lontano. Lo Scandale non demorde e, in una mischia in area, trova il pareggio con Anellino.

Da lì però il San Fili inizia a giocare e il gol del vantaggio è una vera e propria perla di Chidichimo: cross dalla sinistra e spettacolare rovesciata al volo, da playstation, del già menzionato giocatore, che manda in visibilio la folla. La rete che mette definitivamente in ginocchio lo Scandale la firma Falbo che, su respinta in area, ribadisce con forza in porta. Al triplice fischio può partire la festa promozione, dopo un'annata certamente positiva e culminata nel miglior modo possibile.