Derby playoff tra Altomonte Rc e Corigliano, sul Tirreno Campora e Scalea. Cotronei e Acri scontro salvezza

Il campionato di Promozione Girone A giunge a un'altra tappa che potrebbe essere cruciale. La 26esima giornata si presenta come un turno ad altissima tensione, l’ultimo prima della sosta forzata. Dopo le gare di questo weekend, infatti, il torneo si fermerà per permettere lo svolgimento del Torneo delle Regioni, organizzando dalla LND in Puglia dal 27 marzo al 3 aprile 2026, e per le festività pasquali. Si tornerà in campo il 12 aprile con i motori caldi e una classifica cortissima nelle zone nobili. La lotta per la vittoria finale è un affare a tre racchiuso in un solo punto.

Il fulcro del weekend è senza dubbio lo scontro diretto tra PLM Morrone (54 punti) e Mesoraca (55 punti), una sfida che mette in palio il primato e che potrebbe ridisegnare la vetta proprio prima della pausa. Una situazione di cui cercherà di approfittare il Sersale (55 punti), impegnato in un test casalingo che sulla carta appare agevole contro un’Amantea (14 punti) sempre più invischiata nei bassifondi. Poco più in basso, i riflettori sono puntati sul derby d'alta quota tra Altomonte RC (45 punti) e Corigliano (46 punti), fondamentale per stabilire le gerarchie nella griglia play-off, mentre il Cassano Sybaris (45 punti) ospiterà un Rende (12 punti) a caccia di punti disperati per evitare la retrocessione diretta. Nel frattempo, il Rocca di Neto (44 punti) farà visita a un Bisignano (31 punti) che cerca la tranquillità definitiva, in una sfida che incrocia ambizioni di alta classifica e necessità di mantenersi a distanza di sicurezza dai play-out.

Sebbene gli ospiti abbiano ben 11 punti di vantaggio e una classifica decisamente più serena, il Campora (28 punti) gioca l'ultima gara in casa prima della sosta contro lo Scalea (39 punti). Per loro è una finale, una vittoria accorcerebbe la distanza dalla zona salvezza diretta, mentre gli ospiti, trovandosi in una sorta di "terra di mezzo" (lontano dai play-off ma al sicuro dai play-out), potrebbe inconsciamente risentire di un calo di tensione pre-vacanziero. Occhio anche allo scontro diretto tra Cotronei (19 punti) e Acri (19 punti), in queste sfide "da ultima spiaggia", spesso lo stato di forma conta meno della tenuta nervosa. Chi segna per primo potrebbe vedere l'avversario crollare psicologicamente, dato il peso enorme della posta in palio. A chiudere il quadro, la sfida tra Union Kroton (7 punti), fanalino di coda, e Kratos Bisignano (36 punti), con gli ospiti intenzionati a blindare la categoria prima del rompete le righe pasquale.

Il programma completo:

Altomonte RC – Corigliano

Bisignano – Rocca di Neto

Campora – Scalea

Cassano Sybaris – Rende

Cotronei – Acri

PLM Morrone – Mesoraca

Sersale – Amantea

Union Kroton – Kratos Bisignano