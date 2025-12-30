Con lo sguardo rivolto a un girone di ritorno del campionato di Promozione (Girone A) che si preannuncia infuocato, l'Altomonte RC del presidente Fabrizio Arleo muove pedine importanti sul mercato. La società rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio di tre nuovi calciatori, rinforzando ogni reparto con profili mirati per garantire al tecnico Lucio Vaccaro soluzioni tattiche diverse e maggiore solidità in vista della volata finale della stagione.

Il colpo per il reparto avanzato porta il nome di Ignacio Beltritti, attaccante classe 2003. Il giovane talento ha già avuto modo di presentarsi ai suoi nuovi tifosi nel migliore dei modi. Gettato nella mischia nella vittoriosa trasferta contro l'Acri, Beltritti non ha tradito le attese, timbrando immediatamente il cartellino e contribuendo alla conquista di tre punti pesantissimi. Un biglietto da visita che certifica la sua fame di gol, elemento fondamentale per affrontare le insidie della seconda parte di campionato.

Per la zona mediana, l'Altomonte RC ha deciso di puntare sull'estro di Gaspar Haidar. Anche lui classe 2003, Haidar è un profilo tecnico che conosce perfettamente le dinamiche del calcio calabrese, avendo già vestito maglie importanti come quelle di Africo, Scalea e Cittanova. Il suo arrivo dovrebbe aggiungere imprevedibilità e fantasia a un centrocampo che, nel girone di ritorno, dovrà essere capace di dettare i ritmi e scardinare difese sempre più chiuse e agguerrite.

Per blindare la retroguardia è arrivato Flavio Cianci, difensore classe 1994 che non ha bisogno di presentazioni. Con un passato tra le fila di Vigor Lamezia, Cittanova, Palmese e Notaresco, Cianci porta in dote carisma e una mentalità vincente, consolidata solo due stagioni fa con la vittoria del campionato di Serie D a Siracusa. La sua leadership, unita a quella dei compagni di reparto, sarà il pilastro su cui l’Altomonte intende costruire la propria tenuta difensiva per blindare la classifica.

La società, nel dare il benvenuto ai nuovi tesserati, ha sottolineato come questi innesti siano funzionali alla preparazione di un girone di ritorno di alto livello nel Girone A di Promozione. Il presidente Fabrizio Arleo ha ribadito l'importanza della compattezza tra squadra e città: «Stiamo lavorando per farci trovare pronti a ogni battaglia. Ai nostri tifosi chiediamo di starci vicino e di sostenere i ragazzi con la solita passione, insieme possiamo spostare gli equilibri di questo campionato». Con questi tre innesti, l'Altomonte RC lancia un segnale chiaro alle concorrenti pronta a recitare un ruolo da protagonista nella fase cruciale della stagione.