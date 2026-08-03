Ci sono storie nel calcio che superano il semplice aspetto tattico e si trasformano in veri e propri simboli d'appartenenza. Ci sono calciatori che, con naturalezza e leadership, diventano la colonna portante di una piazza e l'emblema di una maglia. È esattamente questo il legame viscerale che si è creato tra Andrea Puoli e il Praiatortora.

L'attaccante, classe 1993, si appresta a iniziare la sua sesta stagione consecutiva con i colori biancorossi. Un rinnovo che va ben oltre la firma su un contratto: Puoli è ormai a tutti gli effetti un praiese d'adozione, punto di riferimento tecnico e umano di una cavalcata straordinaria che ha riscritto la storia del club tirrenico.

Un percorso da leggenda: dalla Promozione alla Serie D

I numeri e i traguardi raggiunti dal Praiatortora negli ultimi anni portano a lettere di fuoco il nome di Puoli. L'estroso attaccante è stato protagonista e trascinatore in ogni singola tappa di questo incredibile viaggio: la vittoria del campionato di Promozione (Girone A), che ha dato il via all'ascesa biancorossa; la conquista della Coppa Italia Dilettanti, un trofeo storico alzato al cielo la scorsa stagione; il trionfo in Eccellenza, culmine di un'annata da incorniciare che ha spalancato le porte della quarta serie nazionale.

Il giusto premio al talento

Giocatore dotato di classe pura, fantasia e grande visione di gioco, Andrea Puoli si è guadagnato sul campo il diritto di misurarsi con il palcoscenico della Serie D. Per lui, così come per tutta la comunità di Praia a Mare e Tortora, questo campionato rappresenta il coronamento di un sogno coltivato anno dopo anno, vittoria dopo vittoria.

La Serie D è un traguardo storico per il Praiatortora, ed è giusto che a viverlo da protagonista sia chi questa maglia l'ha conquistata, sudata e difesa fino all'ultimo secondo.