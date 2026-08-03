Una giovane guardia capace di leggere il gioco e offrire soluzioni anche nel ruolo di playmaker. La Pirossigeno Cosenza ha ufficializzato l’ingaggio di Vanni Rubino, nuovo rinforzo per il campionato di Serie C 2026-2027.

Il giocatore, classe 2006, è stato voluto da coach Sergio Carolillo, che ne conosce qualità e potenzialità per averlo già allenato all’Adria Bari. Per Rubino si apre ora una nuova esperienza lontano dalla Puglia, all’interno di una società intenzionata a puntare sulla crescita dei giovani.

Dal settore giovanile alla Serie B Interregionale

Rubino ha iniziato il proprio percorso nei settori giovanili dell’Olimpia Gioia del Colle, partecipando ai campionati Under 17 e Under 19 Eccellenza.

Il passaggio all’Adria Bari gli ha permesso di confrontarsi anche con la pallacanestro senior. Con la società pugliese ha infatti debuttato in Serie B Interregionale, alternando gli impegni con la prima squadra al campionato Under 19 Gold.

Proprio nella competizione giovanile, durante l’ultima stagione, Rubino si è distinto come migliore marcatore del torneo. Un rendimento che ha attirato l’attenzione della Pirossigeno Cosenza e rafforzato la volontà di Carolillo di riportarlo nella propria squadra.

Una guardia utilizzabile anche da playmaker

Il ruolo naturale del nuovo acquisto rossoblù è quello di guardia, ma le sue caratteristiche gli consentono di essere impiegato anche come playmaker.

Rubino viene descritto come un esterno dotato di una buona lettura delle situazioni offensive e di un tiro affidabile. Qualità che lo hanno reso un punto di riferimento nei campionati giovanili pugliesi e che ora dovrà confermare nel torneo di Serie C.

Lorenzi: «A Cosenza troverà l’ambiente giusto»

Soddisfatto il direttore sportivo della Pirossigeno Cosenza, Fabio Lorenzi, che sottolinea come il giocatore fosse seguito da tempo dalla società.

«Siamo contenti di annunciare l’arrivo di Vanni», dichiara Lorenzi. «È un giocatore che abbiamo seguito a lungo e che coach Carolillo conosce bene. Ha dimostrato di saper fare la differenza in categorie importanti per la sua età. Siamo convinti che a Cosenza troverà l’ambiente giusto per continuare a crescere».