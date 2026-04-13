Non si placa l’eco mediatica per l’episodio che ieri pomeriggio, all’ombra dell’isola Dino, avrebbe potuto trasformare una gara di Eccellenza in tragedia. A parlare stavolta è il primo cittadino di Paola, che firma la nota insieme all’assessore Alfonso D’Arienzo

«Esprimiamo ferma condanna per l’episodio verificatosi in occasione della partita del campionato di Eccellenza disputata allo stadio “Mario Tedesco” tra PraiaTortora e Paolana, stigmatizzando un gesto isolato che ha messo a rischio l’incolumità dei presenti e che nulla ha a che vedere con i nobili valori della lealtà sportiva e del tifo sano e passionale».

Non si placa l’eco mediatica per l’episodio che ieri pomeriggio, all’ombra dell’isola Dino, avrebbe potuto trasformare una tranquilla gara di Eccellenza in tragedia. A parlare stavolta è il sindaco di Paola, Roberto Perotta, che firma la nota insieme all’assessore Alfonso D’Arienzo.

«Duole dover prender atto – prosegue la nota - che un simile accadimento abbia macchiato una domenica di festa e di sport in una cornice di pubblico degna delle categorie superiori con tanti tifosi, famiglie e bambini allo stadio».

Il gesto del sindaco di Praia a Mare

«È doveroso da parte nostra ringraziare sentitamente il Sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, per la pronta solidarietà dimostrata verso la tifoseria Paolana e verso la comunità tutta. Il suo è stato un gesto distensivo particolarmente apprezzato per garbo e spontaneità».

Il primo cittadino praiese, infatti, è andato personalmente a chiedere scusa alla tifoseria ospite nell’immediatezza dei fatti, gesto che, probabilmente, ha contribuito a distendere gli animi particolarmente infuocati e a evitare ulteriori conseguenze. L’ordine pubblico è stato garantito anche grazie alla presenza delle forze dell’ordine.

Condanna unanime

«Questo spirito di collaborazione istituzionale rappresenta la giusta "risposta" affinché una partita di calcio debba sempre restare un’occasione di festa e mai di scontro. Ringraziamo per le parole di condanna e di vicinanza anche la società Digiesse PraiaTortora, alla quale giungano i complimenti per la vittoria di ieri, per la strepitosa stagione sportiva e per l'ormai meritatissima promozione in Serie D».

Paolana nel cuore

«Un plauso alla nostra amata Paolana, al Presidente Marcone, alla società tutta, alla squadra per la stagione sportiva di alto livello, con l'auspicio di concludere al meglio il campionato e di disputare i Play-off da protagonisti – scrivono in ultimo Perrotta e D’Arienzo -. Grazie anche alla tifoseria biancoazzurra, che per tutto il campionato non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e calore.

Lo sport e il tifo - lo ribadiamo - devono continuare a rappresentare aggregazione, sano agonismo, divertimento e partecipazione popolare».