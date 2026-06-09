Grosse novità sul fronte Reggina, soprattutto nelle ultime ore dove sembrerebbe essere arrivata l'attesa fumata bianca per quel che riguarda la cessione della società.

Da settimane ormai si parlava di un potenziale acquisto societario da parte di Matt Rizzetta, italo-americano e attuale patron del Campobasso e con l'operazione che sembrava ben avviata e sul punto di concludersi.

Lotito interessato

Le ultime ore parlano dunque di un clamoroso interessamento di Claudio Lotito, attuale presidente della Lazio, per quel che riguarda la rilevazione della società amaranto. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe avvenuto un incontro a Roma tra i rappresentanti delle due parti.

Insomma, se così fosse, si tratterebbe di una vicenda che andrebbe a rivoluzionare gli equilibri societari del club e di una pizza dalle grandi ambizioni come quella di Reggio che, ormai da anni, attende il ritorno nel palcoscenico dei professionisti e con il ruolo da protagonista.

A fare rumore è inoltre la caratura di un nome come Claudio Lotito, figura di spicco del calcio dirigenziale italiano, che inevitabilmente porterebbe una ventata di entusiasmo per il futuro del club calabrese. La situazione resta comunque in continua evoluzione e, nelle prossime ore, potrebbero esserci anche sviluppi importanti e forse decisivi. Nel frattempo la tifoseria amaranto è in trepidante attesa.