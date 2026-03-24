Non era certamente facile l'impegno della Rossanese che ospitava la capolista e schiacciasassi Praiatortora. La compagine rossoblù ce l'ha messa tutta ma, nei minuti finali, si è dovuta arrendere alla dominatrice del campionato di Eccellenza. In occasione del ventiseiesimo turno, i bizantini cedono per 1-2: iniziale vantaggio di Thiakane, pari di Pizzoleo nella ripresa e nei minuti finali la decide Baggini con una spizzata di testa.

Parla Aloisi

Ecco il commento a caldo di mister Luca Aloisi, al termine dei novanta minuti: «Sicuramente è stata una Rossanese che, con tanta umiltà, ha affrontato una squadra dai numeri importanti. La forza del Praiatortora è sotto gli occhi di tutti e basta vedere numeri e classifica. Bisognava dunque capire che tipo di partita fare e in questo i ragazzi sono stati bravi, perché hanno capito quando era il momento in cui si poteva giocare, senza dimenticare i diversi imprevisti che ci hanno portato a fare tre sostituzioni forzate e togliendo pedine importanti».

E ancora: «Nel primo tempo ho visto una squadra composta e ordinata che cercava di studiare l'avversario, nella ripresa abbiamo iniziato a spingere un po' di più e creando anche qualcosina di pericoloso. Complimenti ai miei ragazzi ma soprattutto al Praiatortora per la stagione che sta disputando».