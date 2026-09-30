Dopo tre giornate la Rossanese ha sei punti ed è quarta insieme alla Deliese. Comanda la DB Rossoblù Luzzi con nove punti, unica squadra ancora a punteggio pieno, seguita dalla Paolana a quota sette. Al Rizzo la squadra di Luca Aloisi ha vinto entrambe le partite, all'esordio ha battuto 3 a 0 il San Nicola Chiaravalle Soverato e domenica scorsa ha rimontato la Virtus Rosarno, finita 2 a 1 con i gol del giovane Bauleo e di Bongiorno. L'unica sconfitta è arrivata in trasferta, 2 a 1 a Delianuova contro la Deliese e, complessivamente, finora la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti tre. A Rossano questo avvio ha subito riacceso le aspettative, in città ricordano bene la stagione 2024/25, quando la squadra, appena tornata in Eccellenza, si spinse fino alla fase nazionale dei playoff. Per la sfida con la Real Normanna la tribuna centrale e il settore monte del Rizzo andarono esauriti e furono attesi circa quattromila spettatori tanto da spingere mister Aloisi a definire i tifosi «il dodicesimo uomo in campo».

L'anno dopo è andata diversamente. La Rossanese si è salvata senza affanni ma ha chiuso undicesima con 37 punti, lontana dalla zona playoff. Ecco che quindi, in estate, la società del presidente Fabio Abruzzese ha confermato sulla panchina Luca Aloisi e ha richiamato Angelo Siciliano come direttore tecnico. In rosa sono rimasti giocatori di esperienza come Bongiorno e Carrozza, storici rossoblù per DNA, e sono arrivati rinforzi a centrocampo e in difesa con l'obiettivo dichiarato di migliorare di molto il piazzamento, ed è su questo che i tifosi bizantini hanno costruito le loro attese. Domenica 4 ottobre, per la quarta giornata, la Rossanese gioca in casa dell'Isola Capo Rizzuto. La squadra crotonese di mister Saverio Gregorace paga una penalizzazione di due punti e all'esordio ha perso sul campo della DB Rossoblù Luzzi, domenica scorsa a Soriano è arrivata la prima vittoria, 1 a 0 con un gol di Sberna grazie al quale l'Isola ha azzerato la penalizzazione e ora ha un punto. Per i rossoblù sarà anche l'occasione di verificare il rendimento in trasferta, visto che l'unico ko stagionale è arrivato proprio lontano dal “Rizzo”.

A Isola Capo Rizzuto la Rossanese ha il compito di vincere. La vittoria sulla Virtus Rosarno ha rimesso in corsa la squadra, ma i tifosi dopo una stagione anonima vogliono vederla stabilmente nelle prime posizioni. Si aspettano anche che il mercato estivo dia risultati fin da subito. Sebbene l'avversaria sia ancora nelle ultime posizioni della classifica, questo non significa che sarà facile ma i tre punti permetterebbero ai rossoblù di restare attaccati al gruppo di testa.