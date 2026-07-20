La Rossanese ha completato l’iscrizione al prossimo campionato e prepara la stagione 2026-2027 con una struttura societaria rinnovata, alcune importanti riconferme e nuovi ingressi nello staff tecnico. «Continuità strategica ed evoluzione operativa per una società capace di rinnovarsi senza perdere di vista gli elementi che ne hanno favorito la crescita e il radicamento sul territorio», ha spiegato il presidente Fabio Abbruzzese, indicando come obiettivo quello di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti sul campo.

Giuseppe Sifonetti resta direttore generale, mentre Angelo Siciliano torna nel club con il ruolo di direttore tecnico. Siciliano fu tra i protagonisti della vittoria del campionato di promozione conquistata tre stagioni fa. Confermato anche lo storico segretario Antonio Attadia.

La guida della squadra sarà nuovamente affidata all’allenatore Luca Aloisi. Nel suo staff figurano il preparatore dei portieri Alfonso Versace, il massaggiatore Nazzareno Sessa e la preparatrice atletica Martina Caruso, di ritorno dopo l’esperienza degli spareggi nazionali. La principale novità è rappresentata dall’ingresso di Giuseppe Bruno come viceallenatore.

La società ha salutato Antonio Vulcano e Aldo Abenante, ringraziandoli per il lavoro svolto. «Nei prossimi giorni annunceremo la rosa completa, tra calciatori riconfermati e nuovi acquisti», ha aggiunto Abbruzzese. «Affronteremo il campionato con grinta, ambizione e passione per la nostra città».