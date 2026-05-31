Le rossoblù ribaltano il fattore campo e, dopo la Coppa Calabria, si prendono anche la finale playoff. Applausi per le reggine e per una cornice di pubblico straordinaria
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FORTUNATO SERRANO'
Dopo una lunga ed estenuante cavalcata, il campionato di C Femminile ha palesato il suo esito finale.
Pallavolo Rossano firma, con merito, il grande Slam, ribalta il fattore campo e, dopo aver vinto la Coppa Calabria al Palacalafiore, riesce a trionfare anche nella finalissima del campionato.
Al PalaCsi termina 1 a 3.
Questi i parziali: 19-25, 25-22, 19-25, 19-25.
Pubblico da favola.
L’impianto del PalaCsi di Gallina si dimostra un catino incredibile.
Ottima e sportiva la cornice di pubblico ospite venuta da Rossano.
Compatto e rumoroso il pubblico amaranto.
Rossano viene premiata con maggiore costanza in campo e maggiore compattezza, sfrutta il vincente primo set, subisce il ritorno reggino ma raddrizza la situazione dal terzo in poi.
Un plauso alle ospiti che vincono con merito, così come alle amaranto che, sfruttando tutto il roster a propria disposizione, le hanno provate tutte per tentare di ribaltare il risultato.