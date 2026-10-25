Quarto di stagione in archivio nel Girone I: giallorossi primi da soli in attesa del recupero della Reggina, la Vibonese cala il tris a Ragusa mentre il derby va ai tirrenici. Respira il Praiatortora, notte fonda Vigor Lamezia
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Con l'archiviazione della nona giornata, il campionato di Serie D (Girone I) manda in soffitta il primo quarto di stagione con un verdetto forte: il Sambiase sogna a occhi aperti e guarda tutti dall'alto. Davanti al pubblico di casa, i giallorossi superano di misura la Nissa per 1-0 grazie alla rete decisiva di Sueva al 22' del primo tempo. La formazione guidata da mister Tony Lio, che si è permessa persino il lusso di fallire un calcio di rigore, si prende così la vetta solitaria della classifica a quota 20 punti. Un ruggito d'alta quota per i lametini, in attesa di capire cosa farà la Reggina, il cui match contro il Castrum Favara è stato rinviato a mercoledì 28 ottobre.
Tris Vibonese: reazione di carattere a Ragusa
Insegue a ruota e ritrova il sorriso la Vibonese di mister Sasà Marra, che scaccia i fantasmi dopo il pari-beffa della settimana scorsa con il Gela e conquista tre punti pesantissimi in trasferta. Sul campo del Ragusa finisce 1-3 al termine di una gara iniziata in salita: l'ex Golfo sblocca il match per i siciliani dopo appena due minuti, ma i rossoblù non sbandano e impiegano soltanto sette minuti per trovare il pari con Piriz. Nella ripresa la Vibonese prende il totale controllo delle operazioni e completa la rimonta con le firme di Leonori e Bertolo, confermando ottimi segnali di maturità e tenuta mentale.
Il derby sorride al Praiatortora: Petrone stende la Vigor Lamezia
Riflettori puntati anche sull'intenso derby tutto calabrese tra Praiatortora e Vigor Lamezia. A festeggiare al triplice fischio è la formazione tirrenica, che si impone per 1-0 grazie al sigillo del suo capitano Petrone. Con questa affermazione il Praiatortora continua a disputare un campionato di spessore, portandosi a ridosso della zona playoff. Discorso opposto per la Vigor Lamezia: la squadra appare ancora convalescente e, a causa di questo stop, scivola di nuovo all'interno della zona calda dei playout, chiamata al più presto a un cambio di passo.
I risultati
PRAIATORTORA-VIGOR LAMEZIA 1-0 (38' pt Petrone)
RAGUSA-VIBONESE 1-3 (2' pt Golfo, 9' pt Piriz, 8' st Leonori, 12' st Bertolo)
SAMBIASE-NISSA 1-0 (22' pt Sueva)
La classifica
Sambiase 20
Reggina* 19
Vibonese 18
Licata 17
Avola 16
Praiatortora 15
Igea Virtus 14
Milazzo 14
Atl. Palermo 11
Gela (-1) 9
Nissa 9
Siracusa (-7) 8
Modica 8
Vigor Lamezia 8
Castrum Favara 7
Trapani (-5) 5
Enna 4
Ragusa 3