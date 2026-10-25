Il Cosenza torna da Torre Annunziata con un punto e qualche rimpianto. Nell'1-1 contro il Savoia, valido per l'undicesima giornata di campionato, i rossoblù sono riusciti a passare in vantaggio nella ripresa, senza però conservarlo neppure per due minuti. Un episodio che ha inciso sul risultato finale e che ripropone il tema della concentrazione nei momenti decisivi delle gare.

Il pareggio arriva subito dopo il vantaggio

Al 66' Pașcalău sblocca la partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Cosenza si ritrova così nella condizione di poter gestire il risultato e provare a conquistare la seconda vittoria stagionale. Passa però appena un minuto e il Savoia trova il pareggio. Alfieri mette un pallone in area e Nepi, entrato da pochi minuti, anticipa la difesa rossoblù e batte Rizzo. Una disattenzione che vanifica immediatamente quanto costruito fino a quel momento. La rapidità con cui è arrivato l'1-1 rappresenta uno degli aspetti da analizzare. Dopo aver segnato, il Cosenza non è riuscito a gestire neppure la prima fase di gioco successiva al vantaggio, concedendo agli avversari la possibilità di ristabilire subito la parità.

La gestione delle partite resta un limite

L'episodio contro il Savoia pone nuovamente l'attenzione sulla capacità del Cosenza di amministrare le situazioni favorevoli. La squadra di Coppitelli continua ad alternare buone fasi di gioco a errori che finiscono per incidere sul risultato. A Torre Annunziata, comunque, i rossoblù hanno avuto il merito di reagire dopo il pareggio. Nel finale sono arrivate diverse occasioni per tornare avanti, senza però riuscire a trovare la rete decisiva. Resta quindi la sensazione di una partita nella quale il Cosenza avrebbe potuto ottenere qualcosa in più, soprattutto considerando il vantaggio acquisito nella seconda parte della ripresa.

Sei punti dopo undici giornate

Il pareggio porta il Cosenza a quota sei punti in classifica, con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e sette sconfitte. La media resta di 0,55 punti a partita, decisamente insufficiente rispetto all'obiettivo della salvezza. Dopo il successo sul campo del Picerno, i rossoblù hanno raccolto un solo punto nelle successive due giornate, perdendo contro l'Altamura e pareggiando con il Savoia. Il dato più significativo resta quello delle vittorie: appena una nelle prime undici gare. Per migliorare la propria posizione in classifica servirà maggiore continuità, ma soprattutto una migliore gestione degli episodi. Il pareggio subito immediatamente dopo il gol di Pașcalău è un esempio concreto di quanto questi dettagli possano incidere sul rendimento di una squadra che ha già pochissimo margine di errore.