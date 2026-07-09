Il Praiatortora non perde tempo e comincia a puntellare la rosa in vista del tanto atteso ritorno in Serie D, una categoria ritrovata dopo ben quarant'anni di assenza. Come avevamo ampiamente anticipato sulle nostre pagine, il club tirrenico ha ufficializzato il suo primo colpo di mercato: si tratta di Facundo Lamberti.

Un rinforzo di prospettiva

Lamberti, esterno d'attacco classe 2005, è reduce da una stagione straordinaria con la maglia del Trebisacce nel campionato di Eccellenza, concluso proprio alle spalle del Praiatortora.

Nonostante la giovane età, il calciatore ha già messo in mostra doti fuori dal comune che lo rendono una "quota" di assoluto valore per il prossimo campionato Nazionale Dilettanti. Può ricoprire diversi ruoli sul fronte offensivo, spicca inoltre per la sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Ha già dimostrato una visione di gioco e un'intelligenza tattica superiori alla media per i suoi anni.

Juan Heredia è vicinissimo

Le novità in casa Praiatortora, però, non finiscono qui. La società è scatenata e si muove con decisione per regalare al tecnico una rosa altamente competitiva. Sempre secondo le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi dalla nostra redazione, è ormai in dirittura d'arrivo anche l'ingaggio di Juan Heredia.

La firma sembra essere solo una questione di ore, a testimonianza di come il club voglia recitare un ruolo da protagonista e non da semplice comparsa nel prossimo campionato. I tifosi tirrenici possono legittimamente sognare.