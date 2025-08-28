La Serie C Sky Wifi rafforza la sua proiezione internazionale e allarga la platea dei propri tifosi in tutto il mondo. Dopo l’accordo già in essere con Fifa+, la Lega Pro ha infatti annunciato la collaborazione con OneFootball, piattaforma tedesca leader nel settore con una community di oltre 100 milioni di fan globali.

Grazie all’intesa siglata con Comintech, licenziataria dei diritti internazionali, ogni weekend verranno trasmesse quattro partite di Serie C su OneFootball, mentre Fifa+ manterrà la trasmissione di un match a settimana.

La programmazione della 2ª giornata

La nuova vetrina internazionale si apre subito con un calendario di grande interesse:

Sabato ore 18 Cavese - Catania su OneFootball

Domenica ore 21 Ospitaletto - Vicenza, Benevento - Casertana e Cosenza - Salernitana su OneFootball

Lunedì ore 20.30 Derby Forlì - Ravenna su Fifa+

Un’offerta che mette in risalto sia match di cartello come il derby campano Benevento-Casertana e la sfida di prestigio tra Cosenza e Salernitana, sia partite storiche come il derby romagnolo tra Forlì e Ravenna, scelto da Fifa+ come evento internazionale della settimana.

Una Lega sempre più globale

Con questa mossa, la Serie C consolida la sua strategia di crescita oltre i confini nazionali. L’obiettivo è valorizzare non solo i club storici e i derby tradizionali, ma anche i progetti territoriali che fanno della terza serie italiana un campionato unico.