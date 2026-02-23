La Sila si prepara a diventare un’unica, lunghissima linea d’avventura: chilometri di neve, tracciati offroad e sfide che mettono insieme resistenza, orientamento e testa. Mercoledì scatta la Sila3Vette Winter Challenge, che celebra l’edizione del decennale e si presenta con numeri e ambizioni da grande evento: oltre 200 iscritti distribuiti sulle cinque distanze previste e una formula che guarda oltre la competizione, puntando sulla promozione turistica del territorio.

Un decennale da primato: cinque distanze e oltre 200 concorrenti

L’edizione numero dieci viene descritta come “eccezionale” e legata a una nuova concezione dell’evento, inteso come veicolo di promozione della Calabria e dello sport offroad anche in altri periodi dell’anno. Intorno alla gara, infatti, si inserisce un progetto più ampio: far vivere la Sila come richiamo sportivo capace di riportare atleti e appassionati sul territorio per una vacanza di scoperte, con più tempo e calma.

Mercoledì 25 febbraio: partenza da Camigliatello e debutto del 260 km “Aria”

La decima edizione prende il via mercoledì 25 febbraio dalla Stazione di Posta NDUT in località Federici, a circa 800 metri dal centro di Camigliatello Silano, alle ore 9:00. Al via i partecipanti del percorso “Aria”, lungo 260 km, che attraversa sia la Sila cosentina sia la Sila catanzarese.

Il gruppo dei “pionieri” del tracciato più lungo viene descritto come formato da dieci concorrenti, tra chi correrà con le ciaspole e chi affronterà la prova in fatbike. Tra i nomi citati c’è Gianluigi Bellantuoni, vincitore dello scorso anno, e Pasquale Crucitti, terzo, che correrà contro il rivale biker. Al via anche Ausilia Vistarini, indicata come una delle massime espressioni di questo tipo di raid, con esperienze in prove in tutto il mondo.

Venerdì 28 febbraio: Ultra 100 km, Challenge 40 km e Turist Night 21 km

Il programma prosegue venerdì 28 febbraio con partenza alle 18:00 per le prove da 100 km “Ultra”, 40 km “Challenge” e 21 km “Turist Night”. Sui 100 km viene annunciata la sfida tra i primi due dello scorso anno, Michele Petrone e Marco Parise. L’ultima prova in calendario è fissata per sabato, con la 9 km “Conquista la Vetta” in partenza alle ore 10:00.

I corridori delle prove più lunghe saranno costantemente monitorati attraverso la traccia GPX, con lo staff guidato dagli organizzatori Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi impegnato lungo i vari check point posizionati sul percorso.

A chiusura dell’evento sono previste le premiazioni per i primi tre di ogni categoria, determinate dalla specialità (corsa, bici, sci di fondo, dog endurance), per concludere un appuntamento che – viene sottolineato – sta attirando grande attenzione per le sue peculiarità.