Partenza a razzo (4-1), match controllato e zampata nell’ultimo quarto: 4-0 finale e due punti che consolidano la classifica

La Smile Cosenza Pallanuoto firma una delle prestazioni più convincenti della stagione e supera il Plebiscito Padova con un netto 15-9, in una gara giocata con personalità, intensità e una gestione lucida dei momenti chiave. Un successo che non vale solo due punti: è soprattutto un segnale di crescita e continuità, utile a consolidare la posizione in classifica in Serie A1.

L’avvio è di quelli che fanno subito capire l’aria che tira. Cosenza parte forte, aggredisce la partita e chiude il primo parziale sul 4-1, indirizzando immediatamente la sfida sui binari desiderati. Nel secondo tempo Padova prova a cambiare passo, ma la Smile risponde colpo su colpo: il parziale 4-4 mantiene invariato il vantaggio e conferma la solidità dei padroni di casa.

La terza frazione è la più combattuta: il Plebiscito alza il ritmo e prova a riaprire i giochi, rosicchiando qualcosa (3-4), ma senza riuscire a completare la rimonta. Cosenza resta compatta, non si scompone e si porta all’ultima pausa con margine e inerzia dalla propria parte.

È nell’ultimo quarto che arriva la spallata decisiva: la Smile alza ancora i giri e piazza un 4-0 che spegne definitivamente ogni speranza di Padova, chiudendo con autorità sul 15-9 e certificando una superiorità costruita su ritmo, attenzione e capacità di colpire nei momenti chiave.

A fine gara, nell’ambiente rossoblù, c’è soddisfazione piena: questa vittoria convince per il modo in cui è stata ottenuta, perché racconta una squadra sempre più riconoscibile, solida e consapevole. La Smile continua così il suo percorso in A1 con fiducia, trascinata da un successo che vale, convince e accende entusiasmo in vista delle prossime sfide.