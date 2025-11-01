Prestazione di forza e carattere per le ragazze di mister Occhione, che conquistano il secondo risultato utile consecutivo e convincono il pubblico di casa

La Smile Cosenza Pallanuoto firma una prestazione maiuscola nella quinta giornata di Serie A1 femminile, superando nettamente il Brizz Nuoto con il punteggio di 15-7. Davanti al pubblico della piscina comunale di Campagnano, le ragazze cosentine hanno mostrato qualità, compattezza e mentalità vincente, centrando il secondo risultato utile consecutivo e confermando il buon momento di forma.

Sin dai primi minuti la squadra di mister Occhione ha imposto il proprio ritmo, gestendo i due tempi iniziali con ordine e intensità. Qualche imprecisione sotto porta ha limitato il margine, ma la reazione nel finale è stata decisa: dominio totale nel quarto tempo e chiusura autorevole di una sfida mai davvero in discussione.

Al termine del match, mister Occhione ha espresso soddisfazione per la prestazione corale: «Sono contento della prestazione della squadra perché dà seguito alle ultime due prove. Abbiamo gestito bene tatticamente i primi due tempi, forse potevamo concretizzare di più, ma nel quarto tempo siamo tornati a fare il nostro gioco. È la terza prestazione importante, il secondo risultato utile, e da allenatore non posso che fare i complimenti alle ragazze: sono state tutte bravissime».

Un commento che fotografa l’identità della Smile Cosenza: solidità difensiva, intelligenza tattica e spirito di gruppo, marchi di fabbrica di una formazione in continua crescita.

Con questa vittoria, la Smile Cosenza conferma il proprio ruolo tra le protagoniste del campionato. La squadra ha mostrato maturità nella gestione del gioco, una difesa organizzata e una fluidità offensiva che entusiasma il pubblico. Il calore della piscina di Campagnano, sempre più casa e fortino del gruppo cosentino, ha spinto le atlete a una vittoria netta, che alimenta fiducia e ambizione.