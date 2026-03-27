Le calabresi dominano 18-7, infilano la seconda vittoria e blindano il primato nel girone. Prova di potenza tra attacco devastante e difesa granitica

Cosenza non si accontenta, anzi rilancia. Nella vasca della Final Eight di Conference Cup la Smile Pallanuoto Cosenza firma una prova di forza che sa di candidatura pesante al titolo: 18-7 alle greche dell’NC Chania, seconda vittoria su due e pass staccato con largo anticipo per la semifinale. Un dominio netto, costruito azione dopo azione, con il piglio delle grandi squadre.

L’approccio è da manuale. I calabresi partono subito con il piede sull’acceleratore e sbloccano il punteggio grazie al diagonale velenoso, dalla mano “sbagliata”, dell’olandese Mejer. Il momentaneo pari di Ntasiou è solo un’illusione: da lì in poi è un monologo rossoblù. Il break di 4-0 è devastante, aperto dalla sassata dalla distanza di Miller e chiuso dal primo squillo di Rozic per il 5-1 che manda in archivio il primo tempo.

Nel secondo quarto la musica non cambia. Nigro si prende la scena neutralizzando un rigore di Paterou, intervento che pesa come un gol e che spegne sul nascere ogni tentativo di rimonta ellenico. In superiorità, Citino è letale sotto misura per il 6-1, poi la Smile continua a martellare: altro errore dai cinque metri delle greche e immediato castigo, con Mejer e il tocco morbido, quasi beffardo, di Giuffrida che valgono l’8-2. Chania prova a restare aggrappata al match, ma Cosenza risponde colpo su colpo e chiude metà gara avanti 10-4, ancora con Citino a fare la voce grossa al centro.

La ripresa è pura gestione ma senza togliere il piede dall’acceleratore. Il divario si dilata ulteriormente con un altro parziale pesante: Rozic apre, Giuffrida dal dischetto chiude con freddezza chirurgica per il 14-5 che sa già di sentenza. Gli ultimi otto minuti servono solo a rifinire il capolavoro: c’è spazio anche per Morrone, che timbra il diagonale del definitivo 18-7.

Una vittoria larga, autoritaria, che manda un messaggio chiaro al torneo: la Smile Pallanuoto Cosenza c’è, eccome se c’è. Difesa solida, attacco spietato, mentalità da grande squadra. La semifinale è realtà, ma la sensazione è che questo gruppo non abbia alcuna intenzione di fermarsi qui.