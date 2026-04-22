La società cosentina festeggia i risultati ottenuti tra Catania e Reggio Calabria con Sara Basile, Federica Pacilio e le giovani sincronette

Il lavoro costruito negli ultimi mesi comincia a tradursi in risultati concreti per la SSD Sport4Life, che nel nuoto artistico raccoglie segnali incoraggianti e conferma la crescita di un settore sempre più strutturato. I primi appuntamenti stagionali hanno restituito un quadro positivo per la società cosentina, tra qualificazioni, idoneità conquistate e prove tecniche superate con successo da atlete molto giovani.

Per il club si tratta di un avvio di stagione che rafforza il percorso avviato negli ultimi anni e che premia sia il lavoro delle sincronette sia quello dello staff tecnico impegnato nella preparazione.

Il pass di Sara Basile al Campionato Italiano Estivo

La stagione della Sport4Life si è aperta il 14 febbraio con la partecipazione al Campionato Regionale Invernale Juniores – seconda prova obbligatori e sistema stelle, disputato a Catania. In questa occasione è arrivato uno dei risultati più significativi del primo scorcio d’anno.

A mettersi in evidenza è stata infatti Sara Basile, che ha conquistato il pass per il Campionato Italiano Estivo, centrando un traguardo importante per sé e per l’intera società. Nello stesso appuntamento, Antonia Abruzzese ha ottenuto l’idoneità alla seconda stella, confermando progressi tecnici che danno ulteriore consistenza al lavoro svolto in allenamento.

Le giovani sincronette brillano a Reggio Calabria

Un altro passaggio positivo è arrivato domenica scorsa nella piscina Parco Caserta di Reggio Calabria, dove le sincronette della società cosentina hanno ottenuto nuovi riconoscimenti da parte dei giudici siciliani.

Altomare, Capparelli, Fullone, Pasqua, Pescatore e Vizza hanno infatti superato con successo le prove, conquistando l’idoneità alla prima stella. Un risultato che assume ancora più valore se si considera la giovane età delle atlete e il tempo relativamente breve avuto a disposizione per la preparazione.

La prova offerta dal gruppo conferma dunque una crescita tecnica diffusa e una base su cui la società punta per costruire il futuro del settore.

Federica Pacilio protagonista con la sesta e la settima stella

Tra le prestazioni di maggiore rilievo spicca anche quella di Federica Pacilio, protagonista di una giornata particolarmente brillante. Nello stesso appuntamento, infatti, l’atleta ha conquistato sia la sesta sia la settima stella, facendo registrare inoltre il punteggio più alto nell’esecuzione degli esercizi previsti.

Un exploit che rappresenta uno dei momenti più alti di questa prima parte di stagione e che certifica il livello della sua prova, premiata non solo dal doppio traguardo raggiunto ma anche dalla qualità tecnica messa in acqua.

Il lavoro dello staff tecnico alla base dei risultati

Alla base dei risultati ottenuti dalla Sport4Life c’è il lavoro dello staff tecnico, guidato dall’allenatrice Gabriella Latini con il supporto dell’istruttrice Fabiola Cavaliere. Alla loro attività viene riconosciuto il merito di aver costruito basi solide e di aver saputo trasferire alle atlete entusiasmo, motivazione e continuità nel lavoro quotidiano.

La crescita del settore nuoto artistico passa proprio da qui: da una programmazione attenta, da una preparazione costante e dalla capacità di accompagnare le giovani sincronette in un percorso tecnico graduale ma ambizioso.

La soddisfazione della Sport4Life per l’avvio di stagione

Soddisfazione è stata espressa dal dirigente della Sport4Life, Salvatore De Mari, che ha sottolineato il valore del percorso compiuto dalle atlete in questi primi mesi dell’anno.

«Le ragazze – ha sottolineato - hanno lavorato con grande impegno, dimostrando determinazione e spirito di squadra, affrontando ogni prova con maturità e passione. Questi traguardi – ha concluso - rappresentano solo l’inizio di un percorso che, sono certa, potrà regalarci ancora tante soddisfazione».