Chi ha appiccato il fuoco non ha temuto la telecamera perché, nella sua grammatica arcaica e brutale, la sottomissione dei lavoratori deve passare attraverso un esempio pubblico, definitivo, indiscutibile

Il fuoco ha un suono sordo quando divora il metallo. Lunedì scorso, primo giugno 2026, l’area di servizio Ip di Amendolara ha smesso di essere un anonimo punto di sosta sulla statale 106 per trasformarsi nel set di un orrore geometrico. Quattro braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan. Le portiere bloccate dall'esterno, la benzina versata nel bagagliaio, la fiammata accecante in pieno giorno. E sopra, immobile, il sensore digitale della videosorveglianza che registra tutto. Non siamo più nel 2003, nell'era dei pixel sgranati dei vecchi clan; questa è la diretta in alta definizione di una nuova, spietata sovranità criminale.

La Procura di Castrovillari ha impiegato poche ore a emettere i fermi per due caporali connazionali delle vittime, Safeer Ahmed e Ali Raza. Le immagini della telecamera non lasciano margini al dubbio interpretativo. Si vedono i due aguzzini muoversi con una precisione chirurgica, spietata, quasi coreografica. Bloccano le uscite, innescano l'inferno di fuoco e si allontanano mentre l'abitacolo si trasforma in una bara di lamiera. È la documentazione nuda di quella che il Gip ha definito una trappola omicidiaria. Una morte atroce, filmata fotogramma per fotogramma dall'occhio dello Stato che, ancora una volta, si ritrova a fare da semplice notaio della barbarie.

C’è un elemento linguistico che destabilizza gli analisti dei media e i sociologi del territorio. Le mafie tradizionali, la 'ndrangheta che storicamente domina e decide la vita e la morte nella Sibaritide, non avrebbero mai agito così. Non sotto la luce verticale del mezzogiorno, non davanti a un obiettivo acceso capace di bruciare ogni alibi in pochi secondi. La criminalità autoctona esige il silenzio, la sparizione, il controllo sottotraccia.

Questo eccidio, invece, risponde alle regole del caporalato etnico, a una sub-mafia pakistana che gestisce l'oro rosso dei campi con i metodi del terrore esibito. Chi ha appiccato il fuoco non ha temuto la telecamera perché, nella sua grammatica arcaica e brutale, la sottomissione dei lavoratori deve passare attraverso un esempio pubblico, definitivo, indiscutibile.

Il nastro sequestrato dagli inquirenti diventa così un documentario involontario sullo stato di schiavitù nelle nostre campagne. Amin, Ullah, Safi e Waseem – i quattro ragazzi uccisi – erano arrivati in Calabria per raccogliere le fragole, regolari, incensurati. Volevano solo essere pagati. La risposta del racket è stata la spettacolarizzazione della punizione. Le riprese della stazione di servizio di Amendolara non sono una prova raccolta per caso; sono il documento d'identità di un sistema economico criminale che si nutre dell'impotenza delle sue vittime e non ha più bisogno di nascondersi.

Mentre la politica celebrava la festa della Repubblica il due giugno, i fiori freschi venivano deposti accanto alle macchie di fumo sulle pompe di benzina. Resta l'unico sopravvissuto, Mohammad Taj, fuggito miracolosamente dal bagagliaio, a fare da voce a quelle immagini mute. Ma l'obiettivo della telecamera resta lì, puntato sulla statale. Ha smesso di essere un deterrente tecnologico per diventare il grandangolo su un'anarchia sociale dove il diritto si ferma prima dei campi e la giustizia arriva sempre troppo tardi, utile soltanto a catalogare l'orrore in un file multimediale.





*Documentarista Unical