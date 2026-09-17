Corigliano-Rossano diventa per tre giorni uno dei principali punti di riferimento del taekwondo internazionale. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre il PalaBrillia ospiterà l’European Taekwondo ITF Union Open Championship 2026, competizione che porterà in Calabria circa 600 atleti provenienti da 16 Paesi.

Tra tecnici, delegazioni, accompagnatori e sostenitori, gli organizzatori stimano complessivamente oltre 1.500 presenze. Alla manifestazione parteciperanno rappresentative provenienti, tra gli altri Paesi, da Italia, Galles, Scozia, Inghilterra e Spagna. Presente anche una selezione invitata dal Messico.

Sei ring allestiti al PalaBrillia

Il palazzetto di Corigliano-Rossano è stato predisposto secondo gli standard richiesti dalle competizioni internazionali. Saranno sei i ring omologati sui quali si alterneranno gli incontri e le prove tecniche.

Dopo la cerimonia inaugurale di giovedì 17 settembre, le gare cominceranno venerdì mattina e proseguiranno fino alla serata di domenica. Il programma coinvolgerà cinture nere e cinture colorate, con competizioni individuali e a squadre riservate a bambini, ragazzi, adulti e veterani.

Le tre specialità del campionato

Gli atleti si confronteranno nelle tre principali specialità previste dal regolamento della federazione ITF. La prima è il Tul, la prova tecnica basata sull’esecuzione di forme codificate, nella quale la giuria valuta precisione, equilibrio, coordinazione e potenza.

Spazio poi allo Sparring, il combattimento agonistico caratterizzato dall’alternanza tra attacco e difesa e dall’impiego di calci, pugni e tecniche saltate. A completare il programma sarà il Power Breaking, la prova di potenza nella quale gli atleti misurano l’efficacia dei colpi su appositi bersagli.

Presenti i vertici internazionali dell’ITF Union

A confermare il rilievo della competizione sarà anche la partecipazione dei vertici dell’ITF Union. Sono annunciate le presenze del presidente europeo GM Roy, del vicepresidente GM T. Martella e del responsabile della commissione arbitrale S.M. Carlos Martin.

La manifestazione offrirà quindi un confronto di livello internazionale sia sul piano agonistico sia sotto il profilo tecnico e arbitrale.

Stasi: «La città si apre ai grandi eventi»

«Ospitare a Corigliano-Rossano una competizione europea con centinaia di atleti e delegazioni provenienti da numerosi Paesi significa aprire ancora di più la città ai grandi eventi internazionali», ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi.

Per il primo cittadino, lo sport rappresenta anche uno strumento di promozione territoriale, accoglienza e incontro tra culture diverse. L’obiettivo dell’amministrazione è creare le condizioni affinché altre manifestazioni di rilievo scelgano in futuro la città.

L’assessore allo Sport Costantino Argentino ha invece sottolineato il valore educativo dell’appuntamento: «Dietro un evento con questi numeri c’è un lavoro organizzativo importante, ma soprattutto l’opportunità di avvicinare tanti giovani ai valori di disciplina, rispetto e confronto che il taekwondo rappresenta».

Il programma delle tre giornate

Venerdì 18 settembre, dopo la riunione degli arbitri, dalle 10 alle 21 si svolgeranno le competizioni individuali per cinture nere nelle categorie ragazzi, adulti e veterani.

Sabato 19 settembre saranno protagoniste le gare individuali e a squadre per cinture nere. Nella stessa giornata scenderanno sui ring anche i bambini di età inferiore ai 13 anni.

Domenica 20 settembre la manifestazione si concluderà con le competizioni dedicate alle cinture colorate nelle categorie ragazzi, adulti e veterani. Anche nell’ultima giornata le prove sono programmate dalle 10 alle 21.