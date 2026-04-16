La tennista di Amantea entra nel college tennis americano dopo un percorso in costante crescita: nel 2025 ha conquistato il primo punto Wta nel torneo Itf di Hurghada e ha confermato il proprio dominio vincendo per il secondo anno i campionati regionali assoluti

Un percorso in ascesa, costruito punto dopo punto, fino alla chiamata dagli Stati Uniti. Beatrice Veltri prosegue la sua crescita sportiva e accademica: la tennista calabrese ha infatti firmato con la Grand Canyon University e da agosto 2026 sarà impegnata nel circuito universitario americano come student-athlete.

Classe giovane ma già con esperienze internazionali, Veltri si è messa in evidenza nel 2025 conquistando il primo punto nella classifica Wta Il risultato è arrivato nel torneo Itf da 15mila dollari di Hurghada, in Egitto: superate le qualificazioni, ha battuto l’italiana Giulia Alessia Monteleone prima di fermarsi agli ottavi contro l’egiziana Nada Fouad, dopo un primo set giocato alla pari. Un segnale chiaro: il salto tra le “pro” è iniziato.

Nello stesso periodo ha confermato il proprio valore anche a livello regionale, vincendo per il secondo anno consecutivo i campionati calabresi assoluti femminili allo Sporting Club Lamezia. In finale ha superato Linda Siclari con un doppio 6-2, ribadendo una superiorità già emersa lungo tutto il torneo.

Ma il percorso della tennista originaria di Amantea parte da più lontano. Nel 2024 aveva già lasciato il segno nel circuito giovanile, centrando i quarti di finale nel torneo ITF junior J30 di Malta: un risultato che aveva evidenziato solidità, organizzazione di gioco e margini di crescita importanti. Non a caso, tra le giovani del panorama calabrese, è considerata una delle più promettenti.

Ora l’orizzonte si sposta oltreoceano. Veltri entrerà a far parte delle Grand Canyon Lopes, squadra impegnata nella Ncca Division I e nella Western Athletic Conference, uno dei contesti più competitivi del college tennis. Il programma è in piena crescita, con quattro titoli Wac Tournament negli ultimi anni e tre successi consecutivi tra il 2023 e il 2025, oltre a presenze costanti nel torneo NCAA.

Fondata nel 1949, la Grand Canyon University conta oggi oltre 100mila studenti ed è tra le università private più dinamiche degli Stati Uniti, con un’offerta formativa ampia e orientata al mondo del lavoro. Per Veltri si apre dunque così una nuova fase, fatta di studio e tennis ad alto livello, in un sistema che ha già lanciato numerosi talenti. Dalla Calabria all’America, con un bagaglio fatto di sacrifici, risultati e ambizione. E la sensazione è che il bello debba ancora venire.