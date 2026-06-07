Norma Lomanto, Priscilla Franzese e Sara Nesci trascinano la squadra tirrenica al primo successo contro il TC Smash di San Pietro in Guarano

Una vittoria che vale molto più di un semplice risultato sportivo. La Fisiotonik SC celebra il primo successo della sua squadra femminile impegnata nel campionato di Serie D, un traguardo che segna una pagina importante per il tennis sanlucidano.

Per la prima volta, infatti, San Lucido può contare su una formazione femminile composta da Norma Lomanto, Priscilla Franzese e Sara Nesci, atlete che stanno contribuendo alla crescita del movimento tennistico locale sotto la guida dei maestri Luigi Ianni e Massimiliano De Luca.

Dopo alcune sfide combattute nelle settimane precedenti, è arrivata la prima storica affermazione contro il Tennis Club Smash di San Pietro in Guarano. Un confronto intenso ed equilibrato, disputato all’insegna della correttezza sportiva e deciso soltanto nelle battute finali, quando le tenniste sanlucidane sono riuscite a prevalere sulle avversarie conquistando un successo meritato.

Grande la soddisfazione dello staff tecnico e del responsabile del progetto, Gabriele Novello, che vede nella nascita e nei risultati della squadra femminile un importante segnale di crescita per l’intero movimento sportivo cittadino.

La vittoria rappresenta infatti il frutto del lavoro portato avanti negli ultimi anni per promuovere il tennis sul territorio. Un’attività che coinvolge sempre più bambini, giovani e adulti e che sta consentendo a San Lucido di ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama provinciale della disciplina.

Il successo ottenuto contro il Tc Smash di San Pietro in Guarano viene così accolto come un punto di partenza per un gruppo che punta a continuare il proprio percorso di crescita, con l’obiettivo di consolidarsi nel campionato e rappresentare al meglio i colori della città.