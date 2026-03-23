Venti gol fatti nel ventiseiesimo turno del campionato di Eccellenza che conferma, in buona parte, le gerarchie di classifica a quattro giornate dalla fine. Come sempre, quanto successo nel week end dilettantistico viene raccontato dalla redazione sportiva di LaC News24 attraverso la top 11 settimanale. Si inizia con l'allenatore della settimana che vede, nella "panchina d'oro", Serafino Malucchi. Il tecnico guida il Trebisacce alla sua settima vittoria consecutiva, a un passo dalla matematica del secondo posto, espugnando il campo di un Soriano Fabrizia che in questo girone di ritorno era ancora imbattuto.

La difesa

Consueto 3-4-3 come modulo ideale e che vede tra i pali il giovane Iurino. Il portiere del Castrovillari non riesce a evitare la sconfitta contro l'Isola Capo Rizzuto, ma si rende ugualmente protagonista di alcuni interventi decisivi che lasciano la partita in bilico fino alla fine.

Interessante il terzetto difensivo che, prima di tutto, premia Baggini e Merlo rispettivamente in forza al Praiatortora e all'Isola Capo Rizzuto ed entrambi autori dei gol decisivi per la conquista dei tre punti. Non segna e non vince Fabio De Nisi con la sua Dbr Luzzi, ma la sua prestazione rimane importante.

Il centrocampo

Il reparto di centrocampo è inedito e vede, innanzitutto, sulle corsie laterali Saverio Gatto e De Marco rispettivamente di Brancaleone e Reggioravagnese. Soprattutto quest'ultimo si prende le copertine siglando una tripletta. Nel ruolo di mezzala altra grande prova di Lonzo dello Stilomonasterace, terzo e in lotta per mantenere il playoff. New entry e sorpresa invece quella di Thomas Heredia, titolare nella sfida contro il Soriano Fabrizia e autore di un'ottima prova.

L’attacco

Si arriva così al tridente offensivo guidato da uno che è ormai cliente fisso: Heiss Cruz. Il bomber del Trebisacce timbra anche a Soriano e si candida seriamente per ricevere il premio di miglior giocatore del campionato. Il derby della Piana tra Palmese e Gioiese invece lo decide Rajchenberg, mentre Stefano trascina la Paolana alla vittoria contro il Bocale e alla conseguente speranza di riacciuffare il terzo posto.