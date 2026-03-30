La Calabria Under 19 stacca il pass dei quarti di finale del Torneo delle Regioni. La selezione di mister Umberto Scorrano, infatti, batte 2-0 il Piemonte VdA nella terza giornata del proprio girone e si qualifica tra le migliori seconde.

La partita

Neanche il tempo di sistemarsi in campo che la Calabria trova subito la perla nel cilindro di un immenso Giancarlo Simigliani: il solito capitano, infatti, la sblocca dopo soli tre minuti grazie a una violenta conclusione dal limite che non lascia scampo a Guardalmen. Quarto gol nella competizione per gli azzurrini e, guarda caso, tutti e quattro li ha siglati il venezuelano. Cerca di reagire la controparte piemontese con Molon che, al sesto minuto, impegna Sainato con un colpo di testa. Al ventesimo la selezione calabrese va anche vicina al raddoppio con un gran tiro di Brandalisse che mette paura alla retroguardia avversaria. Prima frazione che si chiude dunque in vantaggio.

L'inizio della ripresa si apre con qualche cambio da una parte e dall'altra anche se, la prima ad affacciarsi nell'area avversaria è la Calabria con un colpo di testa di D'Agostino. Altro colpo di testa al ventesimo, stavolta sponda piemontese con Ardiscone che non impensierisce però Sainato. Il secondo lampo della Calabria arriva al ventitreesimo con il nuovo entrato Morrone: il talentino gestisce palla sul settore sinistro, mette a terra e, da circa trenta metri da zona defilata, libera una staffilata rasente sul primo palo custodito da Guardalmen. La selezione di mister Umberto Scorrano stacca il pass per i quarti di finale della competizione, ma c'è da segnalare il brutto infortunio di Veròn che è stato costretto a lasciare il campo in barella.

Il tabellino

CALABRIA: Sainato, Miceli, Di Venosa, Romeo, D'Agostino (11' st Morrone), Veròn, Guerrisi, Luverà (12' st Serico), Simigliani (31' st Zagari), Brandalisse (27' st Ferraro), Battaglia (5' st Deodati). A disp.: Cimminiello, Malara, Pagano, Enapoliti. All. Scorrano

PIEMONTE VDA: Guardalmen, Umbertino, Delsanto, Lazzarin (41' st Di Francesco), Bionaz (20' st Bieller), Molon (29' st Vanegas), Pellicone, Bevilacqua, Ardiscone, Cautiero (1' st Valleriani), El Himi (1' st Piretrò). A disp.: Proietti, Bonicco, Loiacono, Valleriani, Piretrò. All. Russo

MARCATORI: 3' pt Simigliani, 23' st Morrone

NOTE: Ammoniti: Luverà (C). Rec.: 2' pt-7' st