Claudio Tuoto, presidente della sezione provinciale di Cosenza dell’Aiac (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), traccia un bilancio del 2025 tra iniziative associative e la sua esperienza in panchina. Nel corso di un’intervista negli studi di Cosenza Channel, Tuoto ha parlato del suo ruolo, del calcio dilettantistico calabrese e dei progetti per il futuro.

«Mi sento più a mio agio come mister che come presidente – spiega Tuoto – il campo e il calcio sono parte di me». Nel corso dell’anno, la sezione cosentina dell’Aiac ha organizzato diversi eventi, tra cui due a livello nazionale sulla piattaforma “My Aiac” e una serata di premiazione dedicata agli allenatori della provincia. Tra i premiati figurano nomi noti come Mimmo Toscano, Francesco Modesto e Bruno Trocini, insieme a figure del settore giovanile, cui sono stati intitolati premi in memoria di allenatori che hanno segnato la storia del calcio calabrese.

Un tema centrale del suo mandato riguarda la lotta all’abusivismo tra allenatori: «Le segnalazioni devono essere concrete – precisa Tuoto – non si tratta di attaccare un collega, ma di tutelare chi lavora con professionalità». Il presidente Aiac Cosenza ha anche illustrato il percorso di formazione per diventare allenatore, dalle licenze UEFA C e D fino ai corsi a Coverciano, sottolineando l’importanza di avere esperienze pregresse da calciatore per poter trasmettere tecnica e tattica ai giovani.

Particolare attenzione è riservata ai settori giovanili: «Il giovane deve prevalere nel momento della sua crescita, e il divertimento è parte essenziale della formazione», spiega Tuoto. Tra le iniziative promosse dall’associazione ci sono la rubrica “Tecnico Insider” e il premio mensile per gli allenatori dilettantistici, strumenti per valorizzare e far conoscere sul territorio chi lavora con professionalità.

La seconda parte dell’intervista ha affrontato l’esperienza personale di Tuoto come allenatore della Gioiese in Eccellenza. Una stagione iniziata con obiettivi chiari ma conclusasi prematuramente a causa di incomprensioni economiche e gestione della rosa: «Spero di rientrare in panchina con una società con obiettivi chiari e a lungo termine», ha detto il tecnico. Per il 2026, Tuoto mantiene priorità chiare: «Continuare a tutelare e valorizzare gli allenatori e rafforzare le iniziative formative sul territorio, con l’obiettivo di consolidare la crescita del calcio calabrese a tutti i livelli».