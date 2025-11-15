Presentata a Rende la due giorni “Sport e Solidarietà”: futsal e basket diventano strumenti per promuovere i diritti dell’infanzia

Il mondo dello sport diventa palco di impegno civile: è attorno a questa idea che nasce la due giorni “Sport e Solidarietà”, presentata questa mattina al President Hotel di Rende e organizzata da Pirossigeno Cosenza con il patrocinio di UNICEF Italia e del Comune di Rende. Un’iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, giovani e tifosi, trasformando futsal e basket in strumenti per raccontare i diritti dell’infanzia.

Il valore della collaborazione: «Lo sport unisce e crea consapevolezza»

Nel corso della conferenza stampa, la segretaria del Comitato provinciale UNICEF di Cosenza, Ida Mancuso, ha evidenziato la forza del progetto:

«Lo sport è un veicolo potentissimo: unisce, emoziona e può diventare un mezzo concreto per sostenere i valori che UNICEF porta avanti ogni giorno. Attraverso iniziative condivise possiamo far conoscere le nostre attività e raccontare ciò che facciamo nel mondo per i bambini in difficoltà».

Per UNICEF, l’appuntamento rappresenta una nuova occasione per promuovere solidarietà e sensibilizzazione in un contesto capace di parlare anche ai più giovani.

Il consigliere Federico Belvedere, intervenuto per il Comune di Rende, ha voluto sottolineare l’impegno dell’Amministrazione: «Riteniamo fondamentale sostenere iniziative capaci di avvicinare i giovani allo sport. In Calabria la pratica sportiva è meno diffusa rispetto ad altre regioni, e progetti come questo aiutano a invertire la tendenza».

Anche l’assessore Pierpaolo Iantorno, con un messaggio di saluto, ha espresso il proprio plauso all’iniziativa. Il vicepresidente della Pirossigeno Cosenza, Gaetano Piro, ha spiegato la filosofia del club: «Siamo una comunità sportiva che unisce futsal e basket. Con ‘We Play for You’ abbiamo scelto di sostenere i giovani e le realtà sociali del territorio. La collaborazione con UNICEF arricchisce questo percorso e ci rende orgogliosi». Un’alleanza, quella tra società sportiva e organizzazione internazionale, che punta a durare nel tempo.

La manifestazione si svolgerà al PalaPirossigeno di Villaggio Europa (Rende) con due appuntamenti sportivi: Venerdì 21 novembre – ore 20.30 Campionato Serie A Futsal – Pirossigeno Cosenza vs Came Treviso. Sabato 22 novembre – ore 17.00 – Campionato Serie DR1 Basket – Pirossigeno Cosenza vs Bagnara Basket.

Le squadre scenderanno in campo con maglie celebrative UNICEF, successivamente messe in vendita: il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti per i diritti dell’infanzia. All’interno del palazzetto verrà inoltre allestito uno spazio UNICEF con banchetto informativo e solidale, dove volontari e operatori illustreranno le attività dell’organizzazione e raccoglieranno adesioni e donazioni.