«Non basta avere un ruolo per poter parlare di sanità. Un incarico politico non dà la scienza infusa. La sanità è una cosa serissima e di certo, con Pasquale Tridico presidente della Regione, sarà pubblica come costituzionalmente garantito dall’articolo 32».

Così Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde-Verdi/AVS e candidato al Consiglio regionale nella lista AVS per il campo progressista, replica alle dichiarazioni di alcuni esponenti del centrodestra. «Apprendo di strampalati interventi da esponenti del centrodestra che fanno rabbrividire al solo pensiero che siano profferiti da chi crede di poter pontificare da un pulpito che non esiste. Il nostro portavoce nazionale e deputato di AVS, Angelo Bonelli, a Lamezia ha ribadito il ruolo della politica nella sanità, sottolineando che deve essere pubblica e universale. Sarà questa l’unica bussola della coalizione, di tutta la coalizione che ha sottoscritto un programma chiaro, cristallino sul punto dedicato alla sanità».

E aggiunge: «Per essere ancora più chiari, nel programma è riportato che la sanità, per come è intesa dal fronte progressista tutto, deve essere pubblica in quanto diritto universale, con ruolo esclusivamente “integrativo” del privato, ma mai sostitutivo. Al peggior centrodestra della storia della Repubblica, quello calabrese, che ci ha ridotti a dover chiedere un piacere al politico di turno per poter fruire di un qualunque servizio ospedaliero, rispondiamo con la giustizia sociale, lo Stato sociale, cose che per chi vive di élite e cerchi magici è pura fantascienza. Noi no. Non lasceremo nessuno indietro».