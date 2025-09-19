Social
Principe: Non credo molto ai sondaggi, ma Tridico faccia tre grossi eventi»
19 settembre, 2025
Verso le Regionali

Campana (AVS): «Non basta un incarico per parlare di sanità. Con Tridico sarà pubblica»

Il candidato AVS al Consiglio regionale rivendica la linea del campo progressista: sanità pubblica, privato solo integrativo
Redazione
16 settembre 2025
Ore 10:21
Politica

Alimena e il "destino" del centro storico di Cosenza

19 settembre 2025
Ore 16:44
Politica

Elezioni Regionali in Calabria, lo speciale su LaC Tv il 6 ottobre

16 settembre 2025
Ore 11:05
Politica

Conte in Calabria per sostenere Pasquale Tridico

5 settembre 2025
Ore 12:26
Politica

Occhiuto attacca l’opposizione: «Fa schifo che decidano i calabresi»

Il governatore agli Stati Generali di Forza Italia a Reggio Calabria: «Vicende giudiziarie usate per cambiare governi, io voglio che siano gli elettori a scegliere»

 

2 agosto 2025
Ore 17:13
Politica

Roberto Occhiuto annuncia le dimissioni da presidente della Regione Calabria

Video choc su Facebook del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: mi dimetto

31 luglio 2025
Ore 17:48
