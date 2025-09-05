Social
Video

Politica
Conte in Calabria per sostenere Pasquale Tridico

A sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Pasquale Tridico è giunto in Calabria il leader del movimento Cinquestelle Giuseppe Conte. Prima tappa la sede della NTT Data di Rende

5 settembre, 2025
Politica

Occhiuto attacca l’opposizione: «Fa schifo che decidano i calabresi»

Il governatore agli Stati Generali di Forza Italia a Reggio Calabria: «Vicende giudiziarie usate per cambiare governi, io voglio che siano gli elettori a scegliere»

 

2 agosto 2025
Ore 17:13
Politica

Roberto Occhiuto annuncia le dimissioni da presidente della Regione Calabria

Video choc su Facebook del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: mi dimetto

31 luglio 2025
Ore 17:48
