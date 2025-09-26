Regionali in Calabria, intervista alla candidata Marilena Lanzino

Sezioni
Cronaca
Politica
Cosenza Calcio
Attualita
Economia e Lavoro
Italia Mondo
Sanita
Sport
Cultura
Streaming
LaC TV
Lac Network
LaC OnAir
LaC Network
lacplay.it
lactv.it
laconair.it
lacitymag.it
ilreggino.it
cosenzachannel.it
ilvibonese.it
catanzarochannel.it
lacapitalenews.it
App
Android
Apple
Ambiente
Societa
Eventi
24 ORE ALL NEWS
La docente Unical, Marilena Lanzino, si candida nella lista Noi Moderati a sostegno di Roberto Occhiuto. Ecco le sue parole
Ferdinando Laghi, candidato alla carica di consigliere regionale a sostegno di Pasquale Tridico, parla del programma elettorale.
Il governatore agli Stati Generali di Forza Italia a Reggio Calabria: «Vicende giudiziarie usate per cambiare governi, io voglio che siano gli elettori a scegliere»
Video choc su Facebook del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: mi dimetto