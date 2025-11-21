Il futuro del centro vaccinale di Trebisacce è incerto. La struttura di via Viccinelli, punto di riferimento per l’intera zona, opera a ritmo ridotto e potrebbe cessare le attività a causa della mancanza di medici disponibili a coprire i turni. La segnalazione arriva dai rappresentanti della minoranza consiliare, che denunciano una situazione divenuta ormai critica.

Il comprensorio dell’Alto Ionio vive da tempo difficoltà legate all’organizzazione dei servizi sanitari. In questo scenario, lo stop del centro vaccinale determinerebbe un ulteriore appesantimento per i cittadini, costretti a rivolgersi a realtà lontane per accedere a un servizio essenziale. Le famiglie temono un peggioramento definitivo del quadro.

L’opposizione ha chiesto all’Asp e al Comune chiarimenti immediati e un intervento che garantisca la presenza del personale necessario. Secondo i consiglieri, il territorio merita un presidio funzionante e stabile, in grado di rispondere alle esigenze della comunità senza interruzioni.