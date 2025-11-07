Una giornata di sport e affetto al Centro Sportivo Arintha di Rende per ricordare quattro colleghi e amici che hanno lasciato un segno profondo nella comunità universitaria

È stata una giornata speciale quella vissuta ieri al Centro Sportivo Arintha, dove si è tenuto il Memorial di Calcio a 5 dedicato a Santino Fiorelli, Mimmo Greco, Ciccio Sciommarella e Peppino Sposato — quattro colleghi e amici che hanno rappresentato un punto di riferimento per la comunità universitaria e per il Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria (CRUC).

L’iniziativa, pensata per onorarne la memoria, è andata ben oltre la competizione sportiva: si è trasformata in un momento di incontro, affetto e riconoscenza, in cui colleghi, amici e familiari si sono ritrovati per condividere ricordi e rinnovare un legame profondo.

Santino, Mimmo, Ciccio e Peppino erano grandi appassionati di sport, sempre partecipi alla vita del Circolo, dove hanno lasciato un’impronta indelebile di entusiasmo, disponibilità e amicizia sincera. Il torneo ha voluto celebrare proprio questo spirito di comunità e partecipazione che li ha sempre contraddistinti.

Al termine delle partite, in un momento di intensa emozione, il Rettore Gianluigi Greco, presente nonostante gli impegni istituzionali, ha consegnato ai familiari targhe ricordo color oro, a forma di tessera CRUC, simbolo del legame indissolubile tra loro e il Circolo. Nel suo intervento, il Rettore ha ricordato con affetto i colleghi, sottolineando come iniziative di questo tipo restituiscano il senso più autentico della comunità universitaria, capace di ritrovarsi nei valori della memoria, della vicinanza e della condivisione.

Il Memorial ha così rinnovato quel filo di amicizia che continua a unire tutti noi, dimostrando che Santino, Mimmo, Ciccio e Peppino restano presenti nel cuore dell’Università della Calabria, nei gesti, nelle parole e nello spirito con cui continuiamo a incontrarci.