Craig (Unical): «Oggi tra i giovani prevale la cultura della staffetta e della performance»
Il professor Francesco Craig, delegato dell'Università della Calabria al counseling psiclogico, presenta il progetto Probene Comune 2.0: «Oltre 800 richieste l'anno al nostro servizio». E alle famiglie: «Siate giardinieri, non falegnami: date ai vostri figli il permesso di sbagliare»
Il regista e sceneggiatore cosentino presenta il suo primo romanzo: un universo di ucronie, memorie spezzate e creature di altri mondi, in un dialogo che attraversa Philip K. Dick, Nolan e la grande narrazione