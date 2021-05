Calabria in zona gialla. Arriva l’annuncio del Ministro Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della “Cabina di regia Covid-19”, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 10 maggio, lunedì.

«Nessuna Regione è in area rossa. Sono in area arancione le Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla». Lo comunica il dicastero che così ufficializza il ritorno della Calabria in zona gialla.