Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di “Fegatello Nostrano” commercializzato da Venditti’s Idea srl per la possibile presenza del virus dell’epatite E.

Il provvedimento riguarda il lotto “PSSAF20092025”, con termine minimo di conservazione fissato al 16 agosto 2026. Il prodotto è venduto in confezioni da 200 grammi ed è stato realizzato nello stabilimento di via Antonio Pacinotti 9 ad Avezzano, in provincia dell’Aquila.

L’allerta, pubblicata dal Ministero della Salute e collegata alla segnalazione numero 842632 dell’8 maggio scorso, invita i consumatori a non consumare il prodotto appartenente al lotto indicato e a riportarlo eventualmente presso il punto vendita.

L’epatite E è un’infezione virale che colpisce il fegato e può provocare sintomi come febbre, nausea, stanchezza, dolori addominali e ittero. Nella maggior parte dei casi l’infezione tende a risolversi spontaneamente, ma può risultare più pericolosa per soggetti fragili o persone con patologie epatiche pregresse.