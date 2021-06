E’ il portale trivenetogoal a dare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione relativa al Chievo Verona. Come noto, il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio nutre la speranza di un ripescaggio in Serie B. Dal Veneto, però, non sembrano per lui arrivare notizie incoraggianti. Il patron dei Lupi, che ha cristallizzato l’accordo con Christian Argurio in attesa di news favorevoli, potrebbe dover attendere addirittura fino all’8 luglio. E’ per quella data, infatti, che si alzerà il sipario su chi, nel caso, non sia riuscito ad iscriversi al torneo cadetto.

Chievo, cosa trapela dal club gialloblù

Stando a quanto scritto dai colleghi, non ci sarebbe nessuna nube all’orizzonte per il Chievo. Domani si iscriverà regolarmente alla prossima Serie B. La notizia è stata confermata da fonti societarie al portale trivenetogoal ed è un primo passo verso la tranquillità. Dopo l’iscrizione, a metà della prossima settimana dovrebbe essere la volta dell’allenatore.