Sabato 27 giugno il Consiglio comunale, l’inaugurazione della SP180 e la XXI edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë

Identità, infrastrutture e sviluppo nella stessa giornata. Vaccarizzo Albanese, il Salotto diffuso di Vakarici, si prepara a vivere sabato 27 giugno un appuntamento che intreccia memoria, appartenenza e futuro: il conferimento della cittadinanza onoraria all’assessore regionale Gianluca Gallo, l’inaugurazione del nuovo collegamento viario lungo la SP180 e la XXI edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë.

A presentare il programma è il sindaco Antonio Pomillo, che parla di una giornata storica per la comunità arbëreshë e per l’intero comprensorio.

Cittadinanza onoraria a Gianluca Gallo

La giornata prenderà il via alle ore 17 con il Consiglio comunale convocato a Palazzo Marino per il conferimento della cittadinanza onoraria all’assessore regionale Gianluca Gallo, alla presenza di amministratori, istituzioni e rappresentanti delle comunità arbëreshë.

La comunità di Vaccarizzo Albanese ha scelto di attribuire il riconoscimento a Gallo, titolare delle deleghe regionali ad agricoltura, aree interne, forestazione, trasporto pubblico locale e minoranze linguistiche, per l’attenzione riservata all’Arberia.

Per il sindaco Pomillo, la delega specifica alle minoranze linguistiche, voluta dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, ha rappresentato un passaggio importante per restituire centralità a territori, culture e identità a lungo percepiti come marginali.

La nuova SP180 collega Vakarici alla Piana di Sibari

Dopo il Consiglio comunale, il programma proseguirà con l’inaugurazione del nuovo tratto della Strada provinciale SP180, infrastruttura attesa da decenni e destinata a migliorare i collegamenti tra l’Arberia, Corigliano-Rossano, la Piana di Sibari e il resto della Calabria.

L’intervento comprende il nuovo collegamento viario e l’ammodernamento del tratto esistente, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, ridurre i tempi di percorrenza e offrire nuove opportunità di mobilità a cittadini, imprese e visitatori.

Per l’amministrazione comunale non si tratta soltanto di una strada, ma di un investimento sulla possibilità delle aree interne di restare connesse ai principali poli economici e sociali del territorio.

Una risposta attesa da decenni

Per anni cittadini e amministratori hanno chiesto infrastrutture capaci di ridurre l’isolamento dell’Arberia. Con la nuova SP180, quella richiesta trova una risposta concreta grazie al sostegno della Regione Calabria, che ha finanziato un’opera destinata a incidere sulla qualità della vita delle comunità locali.

Il nuovo collegamento rappresenta anche un’occasione per aumentare la competitività dell’intero comprensorio, rafforzando il rapporto tra costa, entroterra e borghi arbëreshë.

Il Concorso dei Vini Arbëreshë nel Salotto diffuso

La giornata si concluderà nel cuore del Salotto diffuso, in piazza Pasquale Scura, con la XXI edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë, manifestazione che nel tempo è diventata uno degli appuntamenti più rappresentativi della Calabria del vino e delle identità territoriali.

Il programma prevede la cerimonia di premiazione dei vini in concorso, lo show cooking dell’agrichef Enzo Barbieri, stand enogastronomici, degustazioni provenienti da Calabria, Albania e Kosovo ed eventi musicali.

Una serata pensata per unire istituzioni, comunità e territorio nel segno dell’Arberia, valorizzando tradizioni, produzioni locali e legami culturali che attraversano il Mediterraneo.

Pomillo: «Identità, infrastrutture e sviluppo»

Per il sindaco Antonio Pomillo, il 27 giugno racchiude tre direttrici fondamentali per il futuro di Vakarici e dell’Arberia.

«Sarà una giornata importante perché racchiude tre elementi che rappresentano la bussola della crescita che immaginiamo per il nostro territorio: identità, infrastrutture e sviluppo», afferma il primo cittadino.