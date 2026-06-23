L’Asp di Cosenza ha pubblicato un avviso urgente per il reclutamento a tempo pieno e determinato di operatori socio sanitari da destinare in primo luogo al Presidio ospedaliero territoriale di Cariati e, più in generale, alle altre strutture aziendali.

La manifestazione d’interesse è stata indetta per far fronte a esigenze definite urgenti, straordinarie e improcrastinabili delle articolazioni ospedaliere ricadenti nel territorio aziendale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare la sostituzione di personale assente.

Avviso urgente per operatori socio sanitari

Il bando, firmato dal commissario straordinario dell’Asp di Cosenza Vitaliano De Salazar, riguarda il profilo di operatore socio sanitario, Area degli operatori. I candidati idonei saranno inseriti in una graduatoria generale di merito, utilizzabile a scorrimento fino al reperimento delle unità necessarie.

Il contratto previsto è a tempo determinato per 12 mesi, rinnovabile, con decorrenza immediata. Vista la natura urgente della procedura, i candidati dovranno essere disponibili a una presa di servizio tempestiva presso lo stabilimento ospedaliero di Cariati e anche presso gli altri presidi ospedalieri aziendali dell’Asp.

La mancata presa di servizio nella sede assegnata e nei tempi indicati dall’Amministrazione varrà come rinuncia all’incarico.

I requisiti per partecipare

Possono partecipare alla manifestazione d’interesse i candidati in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti generali e specifici previsti dall’avviso.

Tra i requisiti generali sono indicati la cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla legge, e l’idoneità fisica all’impiego, che sarà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio.

Per il profilo di operatore socio sanitario sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di primo grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico e lo specifico titolo professionale di OSS, conseguito dopo il superamento del corso di formazione annuale previsto dalla normativa di riferimento.

I candidati dovranno allegare il titolo attestante la qualifica. Chi dichiara il possesso di un titolo equipollente dovrà indicare anche l’eventuale equipollenza e gli estremi della normativa regionale che la dispone.

Domande solo via Pec entro il 4 luglio

Le domande dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente i modelli allegati all’avviso e inviate al commissario straordinario dell’Asp di Cosenza tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.asp.cosenza.it.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 4 luglio 2026. L’invio dovrà avvenire da una casella Pec personale del candidato: non sarà ritenuto valido l’invio da posta elettronica ordinaria, anche se indirizzato alla Pec aziendale.

Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente un documento d’identità in corso di validità e il titolo di operatore socio sanitario, insieme alla modulistica prevista dall’avviso per l’indicazione dei titoli. L’avviso precisa inoltre che non dovrà essere allegato alcun curriculum esterno.

Valutazione dei titoli e graduatoria

La valutazione delle domande sarà affidata a una commissione d’esame nominata con provvedimento del commissario straordinario. La commissione procederà alla verifica delle domande e degli allegati, tenendo conto della specificità del posto da ricoprire e applicando i criteri previsti dal Dpr 220/2001.

Per la valutazione dei titoli sono previsti 35 punti complessivi: fino a 30 punti per i titoli di carriera e fino a 5 punti per i titoli accademici e di studio.

Saranno valutati i servizi prestati con la qualifica di operatore socio sanitario presso Asl, aziende ospedaliere o altre pubbliche amministrazioni, esclusivamente nel profilo e alle dipendenze, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Sarà valutato anche il servizio prestato come OSS presso strutture private convenzionate o accreditate, sempre nel profilo e alle dipendenze.

Non saranno invece valutati servizi svolti con altre tipologie contrattuali.

Graduatoria utilizzabile anche per successive assunzioni

Al termine della valutazione, la commissione formulerà una graduatoria generale di merito, che sarà approvata con deliberazione del commissario straordinario e pubblicata sul sito aziendale dell’Asp di Cosenza.

La graduatoria potrà essere utilizzata a scorrimento, secondo l’ordine numerico progressivo dei candidati disponibili, fino al reperimento delle unità di interesse. Potrà inoltre essere utilizzata, con le stesse modalità, anche per eventuali successive assunzioni a tempo determinato che l’Azienda riterrà necessarie per lo stesso profilo professionale.

I candidati idonei saranno invitati ad assumere servizio dopo l’accertamento dell’idoneità psicofisica alla mansione da parte del medico competente.

Una procedura legata all’urgenza degli organici

L’avviso conferma la necessità dell’Asp di Cosenza di rafforzare gli organici nelle strutture sanitarie del territorio, con priorità per il presidio ospedaliero territoriale di Cariati.

La manifestazione d’interesse nasce infatti per rispondere a esigenze urgenti e straordinarie, in particolare per coprire assenze di personale e garantire continuità nei servizi. Per i candidati interessati, la scadenza è ravvicinata: le domande dovranno essere trasmesse entro il 4 luglio 2026 tramite Pec personale.