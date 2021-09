Angelo Aiello sarà il nuovo responsabile dello scouting del Cosenza

Angelo Aiello sarà il nuovo responsabile scouting del Cosenza. L’operatore di mercato calabrese sarà ufficializzato da Via degli Stadi nella prossima settimana e tornerà così a lavorare nella sua terra d’origine. In passato ha ricoperto il medesimo incarico per il Genoa e poi per il Milan. Ha già incontrato più volte Goretti e Guarascio: lavorerà sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Nel primo caso si coordinerà con il capo dell’area tecnica dei Lupi, nel secondo con Sergio Mezzina.

La carriera di Angelo Aiello

In rossonero fu chiamato da Massimiliano Mirabelli, all’epoca direttore sportivo del club. Cambiato il management, Leonardo decise di confermarlo per i due anni successivi. Andando a ritroso, dal 2011 al 2017 fu alle dipendenze del Genoa dove curò in prima persona le varie nidiate rossoblù. In mezzo ai vari Perin e Pellegri, c’è da segnalare anche il calabrese Alessandro Russo, oggi portiere dell’Alessandria e portato in Liguria proprio da Angelo Aiello. Per lui esperienze anche con il Catanzaro, il Catania, il Perugia e il Padova. Con i Grifoni arrivò proprio quando Goretti andò via per giocare in prestito. In Veneto, invece, subito dopo l’addio di Mauro Meluso.