Tra cerimonie, spettacoli, Ferrari, gastronomia d'autore e ospiti provenienti da diversi Paesi, l’evento ha trasformato il Riva Restaurant in una vetrina internazionale, promuovendo la Calabria come destinazione d'eccellenza

Il Grand Chapitre d’Italia 2026 della Confrérie du Sabre d’Or si è concluso con un’edizione di grande successo, confermandosi tra gli appuntamenti più prestigiosi dedicati alla cultura dello champagne e all’arte del sabrage nel panorama italiano.

La manifestazione si è svolta nella suggestiva cornice del Riva Restaurant & Lounge Bar, che ha ospitato le celebrazioni per il 21° anniversario dell’Ambasciata Italiana della Confraternita, sotto la guida dell’Ambasciatore Edi Della Sala, accogliendo delegazioni provenienti da numerosi Paesi in una giornata all’insegna dell’eleganza, della convivialità e dell’alta gastronomia.

Cuore della manifestazione è stato il tradizionale rito del sabrage, protagonista delle cerimonie ufficiali durante le quali sono stati conferiti i titoli di Chevalier e assegnate le promozioni di grado ai membri della Confraternita, riconoscendone l’impegno nella diffusione dei valori di amicizia, eccellenza e condivisione che da sempre contraddistinguono la Confrérie.

Le spettacolari esibizioni dedicate a questa affascinante tradizione storica hanno rappresentato uno dei momenti più attesi della serata, conquistando gli ospiti nazionali e internazionali e confermando il fascino senza tempo di un rito che continua a unire storia, spettacolo e passione per lo champagne.

A rendere ancora più scenografica l’edizione 2026 ha contribuito la presenza delle Ferrari del Club Scuderia Ferrari Catanzaro, partner ormai consolidato del Riva, che ha trasformato gli spazi esterni della location in un’esclusiva vetrina dedicata al lusso e allo stile italiano.

Le iconiche vetture del Cavallino Rampante hanno impreziosito l’evento con un forte impatto scenografico, esaltando il connubio tra eccellenza automobilistica, design e cultura del Made in Italy e rafforzando ulteriormente il respiro internazionale della manifestazione.

La cena di gala si è svolta in una location suggestiva, tra la piscina e la terrazza panoramica del Riva Restaurant, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva tra cucina d’autore e atmosfera esclusiva.

Il percorso gastronomico, ideato da Chef Francesca per la Cena di Gala, ha conquistato i presenti ed è stato accompagnato da una selezione di prestigiose maison di champagne, in un perfetto equilibrio tra alta cucina ed eccellenza enologica.

Durante la cena, il rito del sabrage è stato protagonista anche a tavola, con diverse sciabolate eseguite nel corso della serata, trasformando ogni apertura di bottiglia in un momento scenografico di forte impatto.

L’atmosfera è stata arricchita da un elegante intrattenimento musicale dal vivo con violino e sax,la presenza di ballerine e performer, che hanno alternato momenti artistici alla cena, rendendo l’evento ancora più coinvolgente.

La scelta del Riva Restaurant & Lounge Bar come sede del Grand Chapitre d’Italia 2026 conferma il ruolo di riferimento della struttura nel panorama internazionale del sabrage. Riconosciuto come uno dei principali Caveau de Sabrage italiani, il Riva accoglie appassionati, membri della Confraternita e ospiti provenienti dal mondo, distinguendosi per la costante promozione della cultura dello champagne e delle sue tradizioni.

Sotto la guida del fondatore Roberto Gallo, il locale porta avanti un percorso orientato alla valorizzazione del territorio, contribuendo ad affermare la Calabria come destinazione ideale per appuntamenti di prestigio e iniziative di respiro internazionale.

«Ospitare il Grand Chapitre d'Italia è stato per noi motivo di grande orgoglio. Manifestazioni come questa dimostrano che la Calabria può essere protagonista sulla scena internazionale dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il nostro impegno è continuare a creare esperienze esclusive che uniscano eccellenza, tradizione e valorizzazione del territorio, offrendo ai nostri ospiti momenti capaci di lasciare un ricordo autentico», ha dichiarato Roberto Gallo, fondatore del Riva Restaurant & Lounge Bar.

Il Grand Chapitre ha rappresentato anche un'importante vetrina per la promozione della Calabria. La partecipazione di delegazioni internazionali ha consentito di mettere in luce le eccellenze del territorio, consolidandone il posizionamento tra le destinazioni di riferimento per il turismo enogastronomico, esperienziale e per gli eventi di lusso.